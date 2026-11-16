Chrome Incognito, in arrivo controlli antitruffa in tempo reale

Google sta lavorando per portare su Chrome una protezione più solida contro i siti truffa anche quando si naviga in modalità Incognito. Aprire una finestra privata trasmette una certa sensazione di invisibilità, eppure questo non mette al riparo dalle pagine pericolose. La modalità privata evita di conservare la cronologia ma finora ha garantito difese meno efficaci contro le minacce online, e l’azienda sembra intenzionata a rafforzare i controlli di sicurezza anche in questo contesto.

Google ricorda spesso che Chrome controlla in tempo reale se i siti visitati sono pericolosi. Il problema è che questo sistema non sempre entra in funzione nella navigazione privata e nemmeno nella modalità ospite. Lo ammette la stessa documentazione dell’azienda, secondo cui in Incognito le verifiche di Safe Browsing non equivalgono a quelle della navigazione normale e il browser si accontenta di consultare un elenco salvato sul dispositivo.

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Come funziona Safe Browsing e dove si inceppa

Safe Browsing si regge su due meccanismi. Il primo è un elenco di indirizzi già noti come pericolosi, fra phishing e malware, custodito direttamente nel dispositivo. Il secondo è un controllo in tempo reale con cui Chrome interpella Google per sapere se quell’indirizzo, proprio in quell’istante, compare tra le minacce censite.

Con la protezione standard, che è l’impostazione predefinita, il browser dà prima un’occhiata a una lista locale di siti considerati sicuri. Solo dopo parte la richiesta, che transita per un server dedicato alla privacy incaricato di nascondere l’indirizzo IP dell’utente. In Incognito invece Chrome può ripiegare soltanto sulla lista locale dei siti pericolosi, ed è proprio qui che nasce il guaio.

Le pagine malevole sono astute e hanno vita breve, spesso meno di 10 minuti. Giusto il tempo di adescare qualche vittima prima di sparire e non farsi scoprire. La lista locale invece, stando a quanto spiegato in passato da Google, si aggiorna ogni 30 o 60 minuti. Basta fare due conti per capire che una pagina di phishing può comparire, fare danni e dissolversi tra un aggiornamento e l’altro, come un fantasma che svanisce prima che qualcuno riesca ad annotarlo sul registro. Proprio per colmare quel vuoto l’azienda aveva già introdotto in Safe Browsing la verifica in tempo reale degli indirizzi su computer e su iPhone.

Più sicurezza ma con qualche dubbio sulla privacy

La novità riguarderebbe sia la protezione standard sia quella avanzata. Quest’ultima alza ulteriori barriere contro siti, download ed estensioni pericolosi ma in cambio richiede di condividere più informazioni con Google. In una modalità nata per tenere per sé le proprie abitudini online, contattare di continuo la casa madre lascia un po’ perplessi.

Gli sviluppatori sembrano aver previsto una contromossa. I dati di sicurezza temporanei generati durante una sessione Incognito resterebbero nella memoria RAM senza mai essere scritti sul disco, quindi nulla di legato alla sessione privata dovrebbe rimanere archiviato sul dispositivo.

Vale comunque la pena ricordare che la modalità Incognito non rende anonimi. I siti visitati e chi gestisce la rete a cui si è collegati possono vedere quello che si fa. Chrome semplicemente evita di registrarlo nella cronologia.

Una funzione ancora in fase sperimentale

La verifica in tempo reale per la navigazione privata è ancora in sviluppo e rimane disattivata per impostazione predefinita, nascosta dietro un flag, cioè un’opzione sperimentale del browser. Google non ha comunicato alcuna data di arrivo.

Nel frattempo sulla stessa modalità è aperto un altro cantiere, ovvero il test di un blocco del fingerprinting tramite canvas, una tecnica di tracciamento che sfrutta le piccole differenze nel modo in cui ogni dispositivo disegna la grafica.

Fonte: TecnoAndroid