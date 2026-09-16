GTA V su Android: il porting non ufficiale svela i requisiti

Un porting di GTA V su Android sviluppato in Cina e del tutto non ufficiale sarebbe ormai in fase di lavorazione, con requisiti tecnici già resi noti e una lista di chip compatibili sorprendentemente ampia. La notizia arriva mentre l’attenzione del pubblico è tutta rivolta altrove, cioè verso il debutto di GTA VI, fissato per il 19 novembre in esclusiva temporanea su PlayStation 5 e Xbox Series X. Eppure il quinto capitolo della serie di Rockstar Games continua a muovere sviluppatori e community, e stavolta la destinazione sono gli smartphone. Dietro il progetto ci sarebbe mojso, sviluppatore che su Discord ha confermato di essere al lavoro sulla trasposizione del gioco per dispositivi Android. Non è la sua prima impresa del genere: poco prima aveva completato un’operazione simile su Nintendo Switch, anche quella priva di qualsiasi benedizione ufficiale. Il passaggio al mobile, a questo punto, sembra la naturale prosecuzione del lavoro già fatto.

Quali smartphone potranno far girare GTA V

I requisiti tecnici dichiarati sono abbastanza precisi e, tutto sommato, meno proibitivi di quanto ci si potrebbe aspettare. Serve uno smartphone con chip Snapdragon 865 o superiore, 8 GB di RAM, 65 GB di spazio libero nella memoria interna e almeno Android 13 come sistema operativo. Chi possiede un dispositivo con processore più datato non resta necessariamente fuori dai giochi, perché il titolo dovrebbe comunque avviarsi, ma lo sviluppatore mette le mani avanti: in quel caso nessuna garanzia sul frame rate e sulla fluidità generale.

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A pensarci bene, non sono numeri assurdi per un open world di quella portata. Va ricordato che GTA V è nato quasi vent’anni fa su PlayStation 3 e Xbox 360, hardware che oggi fa sorridere se paragonato a un telefono di fascia media. Il lavoro di ottimizzazione resta comunque complesso, perché tradurre un motore pensato per console di quella generazione su architetture mobili moderne significa rimettere mano a parecchie cose, dai driver grafici alla gestione della memoria.

Exynos e Xclipse supportati fin da subito, Mali dovrà attendere

Una delle informazioni più interessanti riguarda la compatibilità con i chip Exynos di Samsung. Lo sviluppatore ha rassicurato chi possiede un Samsung Galaxy con GPU Xclipse, che risulterà supportata fin dalle prime versioni del porting. Una scelta che allarga parecchio il bacino di utenti potenziali, perché include per esempio l’Exynos 1480 montato di serie su Samsung Galaxy A55 5G, che di certo non è un top di gamma. In sostanza, anche chi ha speso una cifra ragionevole per il proprio telefono potrebbe ritrovarsi Los Santos in tasca.

Discorso diverso per i dispositivi equipaggiati con GPU Mali, che dovranno aspettare un secondo momento. Nessuna esclusione definitiva, solo una questione di tempi e priorità nello sviluppo, almeno stando a quanto trapelato finora.

Manca invece qualsiasi indicazione su una data di uscita. Nessun periodo indicativo, nessuna finestra temporale, solo la conferma che il lavoro è in corso. Ed è qui che entra in gioco il fattore imprevedibile di tutta la vicenda, perché un progetto del genere difficilmente passa inosservato agli occhi di Rockstar Games, storicamente poco tollerante verso operazioni non autorizzate sui propri titoli. Progetti simili, negli anni, hanno spesso incontrato ostacoli legali prima ancora di arrivare al pubblico.

Per adesso le uniche comunicazioni disponibili arrivano direttamente dallo sviluppatore attraverso Discord, dove vengono condivisi aggiornamenti sullo stato dei lavori e sulle compatibilità hardware. Ulteriori dettagli sul porting di GTA V dovrebbero arrivare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, sempre per lo stesso canale.