GTA Online: Un rifugio in collina è il nuovo DLC in arrivo a dicembre

GTA Online: Un rifugio in collina è il nome del nuovo DLC per il titolo. L’espansione ha finalmente un titolo ufficiale in seguito all’annuncio da parte di Rockstar Games sul proprio sito ufficiale. Attraverso questo aggiornamento, i giocatori potranno dimostrare la propria ricchezza entrando nel settore del mercato immobiliare di Los Santos.

Come svelato nelle scorse settimane, i giocatori di GTA Online riceveranno una proposta d’affari da parte della Prix Luxury Real Estate, società che si occupa di gestire e vendere le proprietà più esclusive di Los Santos.

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Queste tenute offrono metrature mai viste prima nel gioco e saranno collocate in aree inedite. Inoltre, acquistando una delle ville realizzate dalle Prix Luxury Real Estate si avrà accesso a servizi hi-tech molto interessanti, tra cui anche quelli necessari a gestire i vari business.

Rockstar Games ha ufficializzato il nome del nuovo DLC per GTA Online, l’espansione si chiamerà Un rifugio in collina

I giocatori potranno anche diventare clienti VIP di livello nero del programma Prix Luxury ottenendo ricompense esclusive. Tale livello consentirà di riscattare fino al 7 dicembre una vettura sportiva senza costi aggiuntivi. La Übermacht Revolter con la livrea monogramma Sessanta Nove sarà disponibile gratuitamente presso l’autosalone Luxury Autos.

Per i giocatori che non si accontentano, sarà possibile entrare nel vivo degli affari della Prix Luxury Real Estate completando tre missioni dedicate. In questo modo, sarà possibile diventare membro VIP di livello oro e ottenere ricompense uniche.

Si riceverà immediatamente un bonus da 1.000.000 di GTA$ a cui si aggiunge uno sconto da 2.000.000 di GTA$ sulle proprietà targate Prix Luxury. Non appena il DLC di GTA Online verrà rilasciato a dicembre, sarà possibile acquistare una delle fantastiche ville ad un prezzo scontato.

Il debutto di GTA Online: Un rifugio in collina è sempre più vicino, non resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte di Rockstar Games sulla data di rilascio definitiva.