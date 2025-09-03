GTA Online, Rockstar Games lancia una nuova modalità di gioco

Nonostante il 2026 sarà l’anno di debutto di GTA VI, Rockstar Games sta continuando a supportare attivamente GTA Online. Il titolo multiplayer riceve costantemente nuovi contenuti e DLC per consentire ai giocatori di divertirsi.

Il nuovo update include una modalità di gioco inedita intitolata Sopravvivenza a Cayo Perico che farà felici molti utenti. Infatti, i giocatori verranno trasportati sull’isola non per completare la solita rapina, ma per scontrarsi contro orde di nemici.

Tuttavia, non si tratterà di soldati del Cartello o della milizia dell’isola, bensì di famelici zombie. I non-morti infesteranno l’isola e starà al giocatore trovare il modo di eliminare le varie ondate senza soccombere.

I giocatori dovranno affrontare varie tipologie di nemici in tema con l’ambientazione di isola tropicale. Saranno presenti conquistadores armati di moschetto, domatori di pantere con i loro felini al seguito, orde di splitter e molto altro ancora.

La sfida Sopravvivenza a Cayo Perico di GTA Online metterà a dura prova i giocatori in quanto bisognerà affrontare le varie orde ma non solo. L’obiettivo è quello di raggiugere la pista di atterraggio per poter salire sull’aereo per l’estrazione. Se non si riuscirà a raggiungere il punto indicato in tempo, l’aereo partirà con o senza di noi.

Fino al 10 settembre, i giocatori che prenderanno parte a questa modalità riceveranno ricompense doppie ottenendo GTA$ e RP doppi. Gli abbonati a GTA+, invece, potranno contare su ricompense quadruple giocando alla nuova modalità.

Per prendere parte alla sfida ci si potrà recare al Terminal ed entrare nel cerchio contrassegnato da una palma. In alternativa, si potrà aviare la missione del telefono di gioco. Tutti coloro che parteciperanno alla sfida, anche senza superare la prima ondata, riceveranno la Maglietta I Survived Cayo Perico. Sopravvivendo per tutte e dieci le ondate, si riceverà il completo Bucaniere oltre a una ricompensa di 100.000 GTA$.