GTA Online, tantissime novità per festeggiare Halloween

GTA Online si prepara ad accogliere Halloween nel tipo stile Rockstar Games. Su Southern San Andreas sta per arrivare il più completo caos con tantissimi eventi bizzarri che stupiranno i giocatori del titolo online.

Gli sviluppatori hanno realizzato una nuova modalità Slasher che porterà gli utenti a sfidarsi all’interno del sottomarino Ramius. Un sommergibile è un luogo abbastanza claustrofobico, se poi si deve sopravvivere al buio alle incursioni dei nemici, la situazione diventa ancora più difficoltosa.

La modalità di gioco è molto particolare e promette partite adrenaliniche e divertenti. I Maniaci saranno gli unici armati di fucile a pompa sin dal primo momento mentre le Prede potranno contare solo sulle torce per illuminare l’oscurità. Dopo tre minuti, anche le Prede riceveranno dei fucili a pompa e potranno dare la caccia ai propri nemici.

Scopri le novità di GTA Online dedicate ad Halloween: eventi bizzarri e la nuova modalità Slasher ti aspettano!

Oltre alla modalità Slasher nel Ramius, Halloween porta con sé anche il ritorno di alcune modalità amate dai giocatori di GTA Online. Si tratta di Bestia contro maniaco, Il giorno del giudizio e Condannati, modalità assolutamente in linea con la festività. Di seguito riportiamo il calendario legato ad ogni modalità di gioco:

2–8 ottobre: Bestia contro maniaco

9–15 ottobre: Il giorno del giudizio

16–22 ottobre: Slasher: Ramius

23–29 ottobre: Condannati

30 ottobre–5 novembre: Slasher (inclusa Ramius)

Anche le modalità Sopravvivenza a Cayo Perico e Sopravvivenza a Ludendorff saranno aggiunte nuovamente e permetteranno di sfidare orde di zombie. Al fine di celebrare al meglio Halloween, per tutto il mese di ottobre le missioni di vendita del bunker avranno le ricompense GTA$ e RP doppi. Gli utenti che non hanno ancora acquistato questo business potranno contare sul 30% di sconto anche per le relative migliorie e modifiche.

Tutti i giocatori che effettueranno l’accesso entro l’8 ottobre potranno ricevere il Cappellino autunnale Yeti rosso. Inoltre, saranno aggiunte nuove maschere di Halloween completamente gratuite per spaventare gli altri giocatori. Infine, per tutta Los Santos ci saranno molti altri eventi unici come apparizioni di UFO, o zucche da raccogliere disseminate per la mappa.