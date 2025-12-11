GTA Online: A Safehouse in the Hills, scopriamo le ville del nuovo DLC

Rockstar Games rilasciato il nuovo DLC per GTA Online. Come confermato nei giorni scorsi, i giocatori del titolo multiplayer che effettueranno l’accesso a partire dal 10 dicembre potranno divertirsi con le feature inedite di “A Safehouse in the Hills”.

Le informazioni pubblicate dagli sviluppatori nelle scorse settimane si sono concretizzate nell’espansione invernale di GTA Online. Gli utenti potranno acquistare le tre ville sulle colline e farle diventare il punto di riferimento per i propri business.

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Le proprietà sono disponibili sul sito della Prix Luxury Real Estate e saranno necessari almeno 10 milioni di valuta in game per acquistare una delle tre proprietà. Pensate per rappresentare la massima idea di lusso, le ville uniscono ampi spazi con un design ricercato e tecnologia all’avanguardia.

Il lancio di “A Safehouse in the Hills” introduce tre nuove ville su GTA Online, si tratta di proprietà lussuose pensate per i giocatori più ricchi

Entrando maggiormente nel dettaglio, le tre proprietà saranno: Richman Villa, The Tongva Estate e The Vinewood Residence. Ogni villa potrà essere personalizzata nello stile e nelle decorazioni, oltre a poter aggiungere ambienti come una sala giochi, un’officina o l’armeria.

Richman Villa si posiziona tra Los Santos e le Vinewood Hills, una location strategica per condurre gli affari in città e godersi le comodità del proprio rifugio. The Tongva Estate sorge nei pressi dell’esclusiva tenuta vinicola Marlowe nelle Tongva Hills e con un affaccio privilegiato sull’Oceano Pacifico. The Vinewood Residence, infine, domina Los Santos in quanto costruita nei pressi dell’insegna Vinewood.

Ogni villa verrà fornita di un eliporto privato corredato dall’elicottero Mansion Volatus fornito gratuitamente. Il garage, invece, permette di ospitare fino a 20 veicoli. Non mancano un’area per fare yoga, varie piscine e la possibilità di avere cani e gatti, per la prima volta su GTA Online.

I giocatori potranno espandere le potenzialità delle ville grazie al Terminale di Controllo Master che consente di gestire da remoto le tue attività. Sarà presente anche un Salone interno dotato di Barbiere e Tatuatore per cambiare il proprio look in modo rapido.