GTA 6 su PS5, ecco a che ora si sblocca in Italia

Chi ha prenotato la versione digitale di GTA 6 su PlayStation 5 può già segnarsi l’orario esatto sul calendario, perché il gioco non si sbloccherà nello stesso momento in tutto il mondo. Le pagine ufficiali del PlayStation Store hanno lasciato filtrare tutti i dettagli e il quadro che ne esce è piuttosto articolato, con 15 finestre di lancio distribuite nell’arco di 19 ore complessive. Per chi vive in Italia la buona notizia arriva subito, perché si parte a mezzanotte.

La data di debutto resta quella nota, ovvero il 19 novembre 2026, ma il primo sblocco in assoluto scatterà prima. In Nuova Zelanda il gioco diventerà disponibile alle 11:00 UTC del 18 novembre, che laggiù corrisponde alla mezzanotte del 19. Da lì in poi il rilascio seguirà il giro dei fusi orari, scendendo di area in area fino a chiudere il cerchio in Messico alle 06:00 UTC del 19 novembre. In totale, le informazioni presenti sullo PlayStation Store coprono 63 Paesi e territori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Italia a mezzanotte del 19 novembre

L’Italia rientra nella fascia dell’Europa centrale, quindi l’appuntamento è fissato alle 00:00 di giovedì 19 novembre 2026. Tradotto in orario universale, la finestra di sblocco corrisponde alle 23:00 UTC del 18 novembre e comprende complessivamente 19 regioni europee, Italia inclusa. In pratica, chi vuole giocare per primo dovrà restare in piedi la notte tra il 18 e il 19 novembre. La sequenza completa parte come detto dalla Nuova Zelanda, seguita dall’Australia. Poi tocca a Giappone e Corea del Sud, alle regioni dell’area UTC+8, a Indonesia e Thailandia, India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia. Dopo il turno dell’Europa centrale arriveranno Regno Unito e Irlanda alle 00:00 GMT, mentre nelle ore successive il lancio di GTA 6 raggiungerà Brasile, Bolivia, Stati Uniti, Canada e infine il Messico.

Tutti gli orari di sblocco su PS5

Ecco il quadro completo delle finestre, con orario UTC e ora locale corrispondente.

18 novembre, 11:00 UTC, 00:00 NZDT, Nuova Zelanda

18 novembre, 13:00 UTC, 00:00 AEDT, Australia

18 novembre, 15:00 UTC, 00:00 JST/KST, Giappone e Corea del Sud

18 novembre, 16:00 UTC, 00:00 UTC+8, 4 regioni

18 novembre, 17:00 UTC, 00:00 UTC+7, Indonesia e Thailandia

18 novembre, 18:30 UTC, 00:00 IST, India

18 novembre, 20:00 UTC, 00:00 GST, Emirati Arabi Uniti

18 novembre, 21:00 UTC, 00:00 UTC+3, Arabia Saudita e Turchia

18 novembre, 22:00 UTC, 00:00 UTC+2, 8 regioni

18 novembre, 23:00 UTC, 00:00 CET, Italia e altre 18 regioni europee

19 novembre, 00:00 UTC, 00:00 GMT, Regno Unito, Irlanda e altre 2 regioni

19 novembre, 03:00 UTC, 00:00 UTC−3, Brasile e altre 4 regioni

19 novembre, 04:00 UTC, 00:00 BOT, Bolivia

19 novembre, 05:00 UTC, 00:00 EST/UTC−5, Stati Uniti, Canada e altre 4 regioni

19 novembre, 06:00 UTC, 00:00 CST, Messico e altre 5 regioni

Attenzione al Paese dell’account

Un dettaglio che vale la pena tenere a mente, perché ogni volta genera confusione. L’orario effettivo di sblocco dipende dal Paese associato all’account PS5 utilizzato, non dal fuso orario impostato sulla console o sul dispositivo. Chi pensava di aggirare l’attesa cambiando le impostazioni di sistema, insomma, non otterrà nulla.

Quindi, per chi si trova in Italia e utilizza un account italiano, l’orario da segnare resta la mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre 2026. Una manciata di minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, la versione digitale per PlayStation 5 sarà pronta ad avviarsi.