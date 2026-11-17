Mancano ormai pochi giorni al lancio di GTA 6 e Rockstar Games ha appena rilasciato una seconda patch del day one, già scaricabile da chi ha effettuato il precaricamento del gioco. L’appuntamento resta fissato al 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S, e lo studio sembra intenzionato ad arrivare alla data d’uscita con ogni tassello al proprio posto.

Il nuovo aggiornamento porta Grand Theft Auto VI alla versione 01.001.001 e non pesa allo stesso modo sulle due piattaforme. Su PlayStation 5 occupa 602 MB, mentre su Xbox Series X|S si sale a circa 1,6 GB. Sulla console Microsoft, insomma, il download risulta quasi tre volte più corposo rispetto alla controparte Sony. Una differenza piuttosto marcata che però, da sola, dice poco su cosa ci sia davvero all’interno del pacchetto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa contiene il nuovo aggiornamento di GTA 6

Sul contenuto, per ora, regna il silenzio. Rockstar Games non ha diffuso alcuna nota ufficiale e quindi non si sa ancora quali novità introduca questo secondo intervento. L’ipotesi più sensata è che si tratti di un update pensato per migliorare le prestazioni, correggere eventuali bug e rifinire gli ultimi dettagli tecnici prima del debutto. Un lavoro di limatura, in pratica, che conferma ancora una volta l’attenzione e la cura con cui la software house sta preparando l’arrivo del nuovo capitolo.

Il confronto con il primo aggiornamento aiuta a inquadrare meglio la situazione. La prima patch del day one di GTA 6, identificata dalla versione 01.002.000, era arrivata lo scorso 13 novembre e richiedeva circa 1 GB di spazio sia su PS5 sia su Xbox Series X|S. Il nuovo pacchetto risulta quindi più leggero del precedente su PlayStation e più pesante su Xbox. In quel primo caso Rockstar l’aveva segnalato come obbligatorio per poter giocare, e le analisi parlavano di modifiche ai contenuti narrativi, ai livelli, all’ambientazione e al comparto tecnico. Stavolta invece mancano informazioni di qualsiasi tipo, almeno per il momento.

Come scaricare la patch e quando si potrà giocare

Chi ha già completato il preload di GTA 6 può verificare la presenza del secondo aggiornamento direttamente dalla schermata principale della console. Su PS5, ad esempio, basta evidenziare il gioco, premere il tasto Options e selezionare la voce “verifica aggiornamento”. Un’operazione di pochi secondi, che non richiede particolari accorgimenti.

Può capitare però che la seconda patch del day one non compaia subito. Come succede spesso in questi casi, la distribuzione procede a scaglioni e non tutti gli utenti la ricevono nello stesso momento. Nessun motivo di allarme comunque, perché è sufficiente ripetere il controllo nelle ore o nei giorni successivi per trovarla disponibile.

Intanto l’attesa attorno all’uscita del titolo ha raggiunto proporzioni quasi inquietanti. L’intero mercato videoludico sembra ormai bloccato in una specie di stasi, col fiato sospeso in vista dello sblocco del gioco. In Italia GTA 6 diventerà giocabile allo scoccare della mezzanotte del 19 novembre, anche se chi proprio non riesce ad aspettare può anticipare l’accesso di qualche ora sfruttando il caro, vecchio trucco della Nuova Zelanda.

Fonte: TecnoAndroid