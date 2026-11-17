L’anello smart di Oura cambia il modo in cui calcola la VO2 Max e, nel frattempo, l’azienda finlandese inizia a delineare con maggiore chiarezza la propria strategia sulla pressione sanguigna. A meno di una settimana dall’acquisizione di Counsel Health, la società ha aggiornato la documentazione della stima automatica introdotta a ottobre in Oura Labs insieme alla metrica Cardio Effort. In un’intervista ha poi spiegato come intende trattare questi dati, soprattutto quelli legati al sistema cardiovascolare.

Come funziona la VO2 Max automatica dell’anello

Per chi non mastica il gergo sportivo, la VO2 Max rappresenta la quantità massima di ossigeno che l’organismo riesce a sfruttare durante uno sforzo. Si misura in millilitri per chilo di peso corporeo al minuto ed è tra gli indicatori più utilizzati per capire quanto sia in forma il sistema cardiovascolare.

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Finora Oura arrivava a questo numero tramite la funzione Cardio Capacity, che chiedeva di camminare a passo svelto per sei minuti su un tracciato il più possibile pianeggiante tenendo lo smartphone in tasca. In questo modo la distanza percorsa veniva incrociata con i dati sul battito raccolti dall’anello. Il test non sparisce affatto, la pagina di supporto lo prevede ancora e consente pure di inserire manualmente un valore ottenuto in laboratorio o con un altro dispositivo. La versione sperimentale però segue una strada diversa, e la documentazione aggiornata ora elenca con precisione i requisiti necessari: servono almeno 30 giorni di dati registrati dall’anello e almeno cinque attività all’aperto, tra camminate, corse ed escursioni, tracciate con la localizzazione GPS attiva.

Una volta superata questa soglia la stima si aggiorna in autonomia ogni volta che viene completata un’altra attività valida, senza dover ripetere la camminata di prova. È un approccio che si sposa bene con un dispositivo pensato per essere quasi dimenticato al dito, visto che Oura ha sempre reso al meglio quando all’utente non viene chiesto nulla. Attenzione però, perché l’anello continua a non avere un GPS integrato e quindi non si parla di una misurazione paragonabile a quella degli orologi sportivi di Garmin. La posizione arriva infatti dal telefono portato con sé durante l’allenamento. La funzione resta sperimentale ed è disponibile tramite Oura Labs a partire da Oura Ring Gen3.

Il dipping notturno e i piani sulla pressione

A illustrare questa impostazione è stato Jason Russell, vicepresidente di Oura, in un’intervista che ha toccato anche un tema su cui la società lavora da tempo, appunto la pressione sanguigna. Russell ha chiarito che l’obiettivo non è sostituire lo sfigmomanometro, il classico misuratore con bracciale, ma analizzare nel lungo periodo i dati raccolti dai sensori ottici dell’anello. Si tratta della cosiddetta fotopletismografia (PPG), la tecnologia che rileva le variazioni del flusso sanguigno sotto la pelle, e l’idea è accorgersi quando qualcosa è cambiato.

Tra gli aspetti citati dal dirigente spicca il dipping notturno, termine tecnico che indica il calo della pressione che normalmente avviene durante il sonno. L’anello dovrebbe servire proprio a verificare se questo abbassamento si presenta come previsto. Secondo Russell ha senso raccogliere un dato del genere con un dispositivo che si indossa anche di notte, dato che misurare la pressione mentre si dorme con un bracciale tradizionale è tutt’altro che comodo.

La direzione non è del tutto inedita. Già a febbraio era emerso un brevetto di Oura che descriveva nel dettaglio come stimare la pressione partendo dall’anello, e tra le funzioni annunciate con il lancio di Oura Ring 5 figurava anche Blood Pressure Signals, dedicata proprio all’andamento notturno dei valori pressori. Adesso emerge con più chiarezza il modo in cui l’azienda vuole sfruttare questi segnali, cioè come un campanello d’allarme che invita ad approfondire e non come una misurazione da mettere a confronto con quella del medico. Non sono ancora noti tempi e Paesi in cui queste funzioni lasceranno la fase sperimentale, considerando che diverse novità di Oura Labs sono tuttora riservate agli utenti statunitensi.

Fonte: TecnoAndroid