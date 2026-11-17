Subaru ha presentato in Giappone la nuova WRX STI Sport R, probabilmente la versione più interessante dell’attuale WRX e quella che più si avvicina a una vera STI. La novità principale è il cambio manuale a sei marce rinforzato, ereditato dalla precedente STI e affiancato da un sistema di sincronizzazione dei giri motore e da altre affinature. Per il mercato americano invece non è previsto nulla, almeno per ora.

Fino a oggi chi in Giappone voleva una WRX di generazione VB con tre pedali aveva poche possibilità. La gamma normale offriva soltanto modelli con trasmissione CVT, mentre la WRX STI Sport# con cambio manuale era limitata a 600 esemplari assegnati tramite estrazione. La forte richiesta di una versione con la leva tradizionale ha spinto la casa a rivedere i propri piani e a proporre una nuova declinazione della berlina sportiva.

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Il progetto è nato quando Subaru si è accorta che la linea produttiva del cambio della WRX STI di generazione VA, uscita di scena da tempo, era ancora operativa. A quel punto è stato messo insieme un piccolo gruppo di lavoro con un compito preciso: montare quella trasmissione sulla WRX VB nel minor tempo possibile.

Il risultato è appunto la STI Sport R, che diventa la punta di diamante della gamma WRX giapponese. Esteticamente ricorda molto la precedente STI Sport ed è quasi identica alla WRX tS venduta negli Stati Uniti. Spiccano i cerchi in lega da 19 pollici grigio opaco, le pinze freno Brembo dorate, i terminali di scarico scuriti e lo spoiler posteriore opzionale con il logo STI rosso. Chi vuole un look ancora più deciso può aggiungere un kit carrozzeria montato dal concessionario e cerchi di disegno diverso.

Stessa potenza ma un cambio molto più robusto

Sul fronte delle prestazioni pure non cambia molto rispetto al resto della gamma WRX. Il boxer turbo da 2,4 litri eroga sempre 275 CV e 375 Nm di coppia, anche se è stato ricalibrato per offrire una risposta più pronta. Il vero pezzo forte della WRX STI Sport R è il cambio TY85 a sei rapporti, lo stesso della STI vera e propria, che torna in scena sette anni dopo il suo addio. Si tratta di un’unità più resistente rispetto al TY75 montato su STI Sport# e tS, e secondo i collaudatori Subaru la differenza alla guida si sente eccome. La trasmissione è stata inoltre evoluta e ottimizzata, con un gioco della leva ridotto fino al 60%.

Oltre a questo cambio vecchio e nuovo allo stesso tempo, la STI Sport R introduce la tecnologia Rev Sync, che adegua automaticamente i giri motore per cambiate più fluide ed è stata sviluppata grazie all’esperienza maturata nella Super Taikyu Series. La trazione resta integrale con il sistema Symmetrical AWD e un differenziale autobloccante viscoso. Anche il pacchetto di assistenza alla guida EyeSight è stato adattato per funzionare con il manuale. Gli pneumatici sono Bridgestone Potenza S007, gli stessi della WRX tS americana. Lo stesso discorso vale per gli ammortizzatori ZF a controllo elettronico dalla taratura più rigida e per l’impianto frenante Brembo con dischi forati.

Peso, abitacolo e prezzo in Giappone

Secondo la scheda tecnica ufficiale la nuova WRX pesa 1.560 kg, esattamente come la STI Sport#, ed è più leggera di 50 kg rispetto alla STI Sport con cambio CVT. Il manuale insomma aiuta anche sulla bilancia. L’abitacolo propone rivestimenti in Ultrasuede con cuciture rosse. Di serie ci sono il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, lo schermo touch dell’infotainment da 11,6 pollici e i sedili riscaldati. Tra gli optional figurano i sedili anteriori Recaro firmati STI e l’impianto audio Harman Kardon.

Gli ordini della Subaru WRX STI Sport R in Giappone si aprono il 19 novembre 2026, con un obiettivo di vendita di 330 unità al mese. Il prezzo parte da 5.480.000 yen, circa 29.500 euro, quindi molto meno della WRX tS americana che negli Stati Uniti parte da circa 38.700 euro.

Subaru non ha chiarito se il cambio TY85 o il software Rev Sync arriveranno anche sui modelli destinati agli Stati Uniti. La casa però continua a sperimentare sull’attuale generazione della berlina, tanto che di recente un misterioso prototipo di WRX a coda lunga è stato avvistato al Nürburgring. La nuova variante è inoltre uno dei tre modelli Subaru con cambio manuale attesi entro il prossimo anno, insieme a una versione alleggerita della BRZ con aerodinamica più spinta e a una due volumi a cinque porte di cui non si conosce ancora il nome.

Fonte: TecnoAndroid