Outlook, il blackout del 12 novembre nasce da un bug di luglio

Il blackout di Outlook che il 12 novembre ha lasciato milioni di persone senza posta elettronica e senza accesso a diversi servizi di Microsoft 365 non è nato quel giorno. La sua origine va cercata parecchio più indietro nel tempo, in un problema software introdotto addirittura quattro mesi prima e rimasto lì, silenzioso, fino al momento peggiore possibile. Microsoft ha ricostruito l’intera vicenda e ne è emerso un quadro piuttosto curioso, perché a far crollare tutto non è stato un singolo errore ma la combinazione di tre problemi nati in modo indipendente l’uno dall’altro.

Il risultato di questo incastro sfortunato è stato pesante. Nel giro di meno di due ore circa l’80% dei server impiegati per gestire le connessioni all’infrastruttura dell’azienda è finito fuori uso. Un numero che spiega bene perché il disservizio sia stato avvertito su scala mondiale e non soltanto in qualche area isolata.

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Un bug nato a luglio e rimasto nascosto per mesi

Per capire come si sia arrivati al blocco bisogna tornare a luglio. In quel periodo un aggiornamento destinato ai gateway di rete aveva portato con sé un difetto nel codice. Niente di clamoroso all’apparenza. Il bug era infatti sfuggito ai test e nei mesi successivi non aveva provocato anomalie evidenti, tanto che nessuno sembrava essersi accorto della sua presenza.

La spiegazione fornita da Microsoft riguarda il modo in cui erano state condotte le verifiche. I controlli erano stati eseguiti soprattutto su server meno potenti, mentre il difetto tendeva a manifestarsi sulle macchine più recenti, quelle equipaggiate con un numero maggiore di core. In pratica l’ambiente di prova non rispecchiava fedelmente le condizioni in cui l’errore aveva più probabilità di emergere. Ed è proprio questa differenza tra hardware di test e hardware reale ad aver permesso al problema di restare sotto traccia così a lungo, pronto a esplodere non appena le circostanze si fossero fatte favorevoli.

Da solo però quel difetto non sarebbe bastato a mettere in ginocchio i servizi di Microsoft 365. Serviva qualcos’altro, e quel qualcos’altro è arrivato tutto insieme nella stessa giornata.

Il 12 novembre e le due circostanze che hanno fatto la differenza

Il giorno del blackout di Outlook al vecchio bug si sono sommati due fattori sfavorevoli. Il primo riguardava una capacità già ridotta. Circa il 14% dei gateway risultava infatti indisponibile a causa di un problema verificatosi il giorno precedente, il che significa che l’infrastruttura stava già lavorando con un margine più stretto del solito.

Il secondo elemento ha coinvolto Teams. Una parte del traffico della piattaforma di comunicazione era stata spostata sull’infrastruttura principale, la stessa che viene utilizzata anche da Exchange Online, il servizio che sta alla base della posta di Outlook. Un carico aggiuntivo che si è riversato su sistemi già messi sotto pressione dalla capacità mancante.

Messi uno accanto all’altro, questi tre tasselli raccontano una storia abbastanza chiara. Un difetto rimasto nascosto da luglio, una porzione di gateway già fuori servizio e un volume di traffico più alto del previsto sulla rete principale hanno creato le condizioni ideali perché il problema venisse finalmente a galla. E quando è successo, la caduta è stata rapida, con l’80% dei server dedicati alle connessioni messo fuori gioco in meno di due ore mentre parte del traffico di Teams continuava a gravare sull’infrastruttura condivisa con Exchange Online.

Fonte: TecnoAndroid