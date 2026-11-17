Le dimissioni di Jensen Huang da Nvidia, arrivate dopo più di 33 anni alla guida dell’azienda, hanno scosso l’intero settore tecnologico come poche altre notizie negli ultimi tempi. Adesso diversi nomi di primo piano chiedono apertamente il suo reintegro, e intanto nella Silicon Valley si fa strada una teoria piuttosto precisa secondo cui lo scandalo che ha travolto l’ex amministratore delegato sarebbe il risultato di un complotto ordito contro di lui.

Al cuore di questa ipotesi c’è un’inchiesta giornalistica secondo la quale Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed e una delle diverse donne con cui il fondatore avrebbe avuto una relazione, sarebbe una spia cinese. Le agenzie statunitensi non hanno confermato nulla in merito e il presidente Donald Trump sostiene di non essere mai stato al corrente di accuse di spionaggio. È stata proprio la presunta relazione con Alice Huang a innescare la catena di eventi che ha portato all’uscita di scena del manager. Report successivi hanno poi indicato che Jensen Huang avrebbe avuto relazioni anche con due dipendenti di Nvidia, tra cui una persona che rispondeva direttamente a lui. La vicenda ha sollevato nuovi interrogativi su un tema delicatissimo, cioè se alcuni clienti del colosso dei chip, Megaspeed compresa, stessero facendo arrivare processori in Cina aggirando le restrizioni all’export. L’anno scorso Nvidia era intervenuta in un’indagine sul contrabbando di chip che riguardava proprio la società con sede a Singapore.

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Jensen Huang e Nvidia: lo scetticismo di Sacks, Sweeney e Masad

Tra i più critici c’è David Sacks, venture capitalist ed ex consigliere della Casa Bianca per l’intelligenza artificiale e le criptovalute, che non ha nascosto i suoi dubbi sull’inchiesta originale. In un post su X ha richiamato un altro articolo in cui si spiega che i funzionari americani non sono ancora in grado di confermare che Alice Huang fosse una spia. “La narrazione della spia sta già crollando”, ha scritto. Sacks è tornato sull’argomento anche lunedì durante un evento dedicato alla Silicon Valley e al resto del mondo, con parole piuttosto nette: “Il motivo per cui Jensen ha perso il lavoro è questa scabrosa accusa di spionaggio cinese. Quindi se adesso nessuno è disposto a sostenerla, torno a chiedermi perché sia successa tutta questa serie di eventi”.

Sulla stessa linea il numero uno di Epic Games, Tim Sweeney, che ha risposto proprio al post di Sacks con un certo sconcerto. “Cosa?! Quindi dei giornalisti con motivazioni discutibili hanno presentato voci provenienti da chissà chi (lobbisti?) come fatti attinti da funzionari dell’intelligence e hanno manipolato il consiglio di amministrazione di NVIDIA per far fuori il fondatore, CEO e visionario come se ne vedono uno per generazione?”. Anche Amjad Masad, alla guida di Replit, piattaforma che sfrutta l’IA per creare app e siti web, ha definito “sospetto” il tempismo dell’addio. Secondo lui, “se Jensen, il principale sostenitore dei modelli aperti, viene tolto di mezzo, allora chiunque voglia un’IA chiusa, centralizzata e controllata potrebbe trarne vantaggio”.

La pista della legge sull’export e la lettera per il reintegro

A spingersi ancora più in là è stata SemiAnalysis, società di ricerca e consulenza specializzata in semiconduttori e intelligenza artificiale, che ha pubblicato quella che lei stessa ha chiamato una “lettura complottista della situazione”. L’ipotesi è che l’allontanamento del manager serva a “eliminare l’opposizione a una proposta di legge estremamente aggressiva sui controlli all’export verso la Cina”, con un riferimento esplicito al Remote Access Security Act (RASA). Il provvedimento, a cui Jensen Huang si era opposto, estenderebbe i controlli sulle esportazioni legate all’IA anche ai server cloud che permettono alle aziende dei Paesi soggetti a restrizioni di noleggiare l’accesso ai chip di Nvidia. Lunedì il Dipartimento del Commercio ha diffuso una norma provvisoria proprio per provare a chiudere questa scappatoia.

Nel frattempo oltre 185.000 persone hanno firmato una lettera intitolata “Stand with Jensen” che chiede di riportare il fondatore al vertice dell’azienda. Tra i firmatari compaiono Sweeney, Masad, Elon Musk, il cofondatore di Uber Travis Kalanick, il CEO di Y Combinator Garry Tan e il numero uno di Shopify Tobias Lütke. Il documento sollecita anche un esame più approfondito delle circostanze che hanno portato alle dimissioni. “Non ci è stata mostrata alcuna prova a sostegno dell’accusa secondo cui la donna al centro di questa controversia fosse una spia”, si legge nel testo. “Il sospetto o la semplice frequentazione non sono una base sufficiente per porre fine alla leadership di Jensen. L’indagine deve accertare i fatti, non limitarsi a giustificare un esito già imposto”.

Fonte: TecnoAndroid