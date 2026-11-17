Il jailbreak di PlayStation 5 sembra di nuovo una prospettiva concreta, e la cosa interessante è che riguarda proprio il firmware più recente della console Sony. A ridosso dell’uscita di GTA VI, attesa da anni da milioni di giocatori, si registrano progressi significativi sulla versione 14.22 del software di sistema. Si tratta di un aggiornamento distribuito appena una settimana fa, accompagnato da alcune correzioni di sicurezza mai descritte nel dettaglio da Sony. Secondo molti osservatori quelle modifiche servirebbero a chiudere alcune potenziali vulnerabilità utili a sbloccare la console, e invece qualcosa sembra già muoversi.

A raccontare gli ultimi sviluppi è il ricercatore conosciuto con il nome di Gezine, una figura piuttosto nota nell’ambiente perché negli ultimi tempi ha individuato diversi bug critici sia nelle console Nintendo sia nei sistemi PlayStation. Non uno sconosciuto quindi, ma qualcuno che ha già dimostrato di saper mettere le mani dove i produttori preferirebbero che nessuno guardasse.

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Cosa ha ottenuto Gezine sul firmware 14.22

Il ricercatore sostiene di essere riuscito a effettuare il dump dei binari di un gioco su una console aggiornata all’ultimissima versione del firmware. Detto in parole semplici, è riuscito a estrarre i file eseguibili di un titolo da una PS5 che gira sul software più aggiornato disponibile. Lo stesso Gezine ha commentato il risultato con una certa soddisfazione, scrivendo di ritenersi probabilmente il primo ad aver ottenuto il dump dei binari di un gioco su PS5 14.22, accompagnando il messaggio con una faccina sorridente.

Bisogna però essere chiari su un punto. Questo traguardo non equivale a un jailbreak già pronto e confezionato, pronto da installare. Siamo ancora lontani da una soluzione utilizzabile da chiunque. Si tratta piuttosto di un passo avanti che potrebbe rivelarsi molto importante, perché apre la strada alla scoperta di nuovi exploit, cioè quelle falle sfruttabili che servono per avvicinarsi all’obiettivo finale. Il percorso verso lo sblocco completo di una console passa quasi sempre da tappe intermedie di questo tipo, e ognuna di esse aggiunge un tassello in più.

Perché GTA VI rende tutto più delicato

Il tempismo non è casuale e spiega bene perché l’interesse attorno a questa notizia sia così alto. Riuscire a bucare il firmware 14.22 potrebbe essere determinante per chi intende piratare GTA VI già al momento del lancio. L’analisi degli ultimi file ufficiali del gioco, arrivati con il preload, suggerisce infatti che per avviare la nuova fatica di Rockstar sarà necessario avere la console aggiornata proprio a quella versione del software di sistema.

Il meccanismo è abbastanza intuitivo anche per chi non segue da vicino il mondo del modding. Se il gioco richiede il firmware più recente, chi resta su una versione precedente e già sbloccata non può eseguirlo. Ecco perché la corsa allo sblocco della versione 14.22 assume un peso particolare in questo momento. Chi vuole far girare il titolo di Rockstar su una PlayStation 5 modificata ha bisogno che qualcuno trovi un varco proprio nell’ultimo aggiornamento, quello che Sony ha appena distribuito con le sue correzioni di sicurezza non dettagliate.

In questo scenario il lavoro di Gezine diventa una delle notizie più seguite da chi si occupa di sicurezza delle console. Il dump dei binari su una PS5 aggiornata alla versione 14.22 rappresenta finora il risultato più avanzato reso pubblico su questo firmware, ottenuto a pochi giorni dal suo rilascio e a ridosso dell’arrivo di GTA VI sugli scaffali.

Fonte: TecnoAndroid