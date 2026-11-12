GTA 6, Rockstar studia Miami dal 2015: così il gameplay è al top

Nessun nuovo filmato, eppure una quantità notevole di informazioni: GTA 6 si è svelato ancora un po’ grazie a una dimostrazione organizzata da Rockstar Games all’interno degli studi di Rockstar North a Edimburgo. Una visita a porte chiuse riservata al quotidiano britannico The Guardian, che ha permesso di osservare da vicino il lavoro dietro uno dei titoli più attesi e di raccontarlo con parecchi particolari. Tutto ciò che è emerso è stato condiviso, così anche chi aspetta da tempo il gioco può farsi un’idea più chiara di cosa bolle in pentola.

Chi sperava in un trailer inedito o in qualche sequenza di gameplay mai vista dovrà però pazientare. Di immagini nuove non ce ne sono, e questo va detto subito. In compenso il racconto è ricco e lascia intravedere con una certa precisione il modo in cui lo studio scozzese sta affrontando il progetto, in attesa che il pubblico possa finalmente mettere le mani sul titolo vero e proprio.

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Vice City e Leonida raccontati da chi li sta costruendo

A guidare la visita è stata la giornalista Keza MacDonald, che negli uffici di Edimburgo ha incontrato Rob Nelson, uno dei principali responsabili dello sviluppo, e la dirigente Jennifer Kolbe. Due figure di primo piano all’interno della casa di produzione, che hanno offerto una panoramica piuttosto ampia sul lavoro necessario per dare forma a Vice City e allo stato immaginario di Leonida, entrambi ispirati alla Florida.

Il cuore della questione sta proprio qui. Ricreare un’ambientazione credibile non significa soltanto disegnare strade, palazzi e spiagge. Per restituire la sensazione di un posto vivo serve capire come funziona davvero, chi lo abita e quali contrasti lo attraversano. Ed è su questo aspetto che si concentra buona parte di quanto raccontato dagli sviluppatori di GTA 6, con una cura per il dettaglio che emerge in modo evidente dalle loro parole.

I viaggi a Miami cominciati già nel 2015

Uno degli elementi che colpisce di più riguarda i tempi. La preparazione del nuovo capitolo è iniziata molto prima di quanto si potrebbe immaginare. Già nel 2015 il team di Rockstar Games organizzava viaggi esplorativi a Miami per studiarne l’architettura, le abitudini della gente e le differenze sociali che caratterizzano la città. Parliamo di oltre dieci anni fa, un arco di tempo che restituisce bene la portata del lavoro svolto per costruire il mondo di gioco.

L’obiettivo di quelle trasferte non era semplicemente scattare qualche foto o prendere appunti sugli edifici. L’idea era osservare la vita quotidiana da vicino, cogliere i ritmi delle diverse zone e capire come cambiano le persone e gli ambienti passando da un quartiere all’altro. Tutto materiale che poi sarebbe confluito nella ricostruzione di Vice City e del territorio che la circonda.

Fonte: TecnoAndroid