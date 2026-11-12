Gufo fossile: l’ultimo pasto potrebbe datare la caccia notturna

Un gufo fossile arrivato fino a oggi in condizioni eccezionali potrebbe aiutare a capire quando questi rapaci abbiano iniziato a cacciare di notte. Il reperto è conservato con un livello di dettaglio raro e potrebbe custodire un indizio prezioso su una delle abitudini più note di questi animali, cioè la vita notturna che li accompagna da chissà quanto tempo.

La vicenda di questo uccello ha un finale tutt’altro che felice. L’animale è morto in un lago stagnante, e proprio quella fine poco gloriosa si è trasformata in una fortuna per chi oggi lo studia. Le acque ferme in cui è finito hanno infatti permesso che le tracce del suo ultimo pasto sopravvivessero attraverso le epoche, superando un arco di tempo enorme senza andare perdute.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il gufo fossile e quel pasto rimasto intatto

Di solito un fossile restituisce la forma di un animale, le sue proporzioni, magari qualche dettaglio dello scheletro. Molto più raro è riuscire a sapere cosa abbia mangiato poco prima di morire. In questo caso le prove della sua ultima preda si sono conservate insieme al corpo, ed è proprio questo l’elemento che rende il reperto così interessante per chi si occupa di evoluzione degli uccelli.

Sapere cosa finiva nello stomaco di un predatore significa avere una finestra diretta sulle sue abitudini quotidiane. Non si tratta di ipotesi costruite a partire dalla forma del becco o degli artigli, ma di un indizio concreto rimasto lì, fermo nel tempo. Ed è da questo dettaglio che potrebbe arrivare una risposta su quando il gufo e i suoi parenti abbiano scelto le ore buie come momento ideale per cacciare.

Quando i cacciatori silenziosi hanno scelto la notte

I rapaci notturni sono famosi per il loro volo silenzioso e per la capacità di muoversi nell’oscurità con una precisione impressionante. Non a caso vengono spesso descritti come cacciatori silenziosi, animali che sorprendono le prede senza farsi sentire. Capire in quale momento della loro storia evolutiva sia comparsa questa abitudine è però una questione tutt’altro che semplice, perché i comportamenti non lasciano tracce dirette come fanno le ossa.

Ecco perché un esemplare come questo assume tanto valore. Il gufo fossile conservato nel lago potrebbe aver fornito proprio quel tassello mancante, offrendo un punto di riferimento per collocare nel tempo il passaggio alla vita notturna. Il condizionale resta d’obbligo, visto che si parla di una possibilità e non di una certezza assoluta, ma la qualità della conservazione rende il reperto particolarmente promettente.

Tutto ruota attorno a quella morte sfortunata in uno specchio d’acqua immobile. Senza quel lago stagnante, con ogni probabilità le prove del pasto sarebbero sparite da tempo e oggi non ci sarebbe nulla da analizzare. Invece i resti dell’ultima preda di questo rapace sono rimasti al loro posto, sopravvivendo attraverso le epoche fino ad arrivare sotto gli occhi degli studiosi.

Fonte: TecnoAndroid