OpenAI acquisisce Odessia, startup di agenti AI per i viaggi

OpenAI ha deciso di puntare sul turismo e lo fa con una mossa precisa, cioè l’acquisizione di Odessia, una giovane startup specializzata negli agenti AI per i viaggi. Si tratta di una scelta che per certi versi arriva quasi in ritardo, visto che fino a oggi la società non aveva mostrato un interesse concreto verso questo comparto. Ed è un po’ strano, perché organizzare una vacanza o una trasferta significa mettere insieme tante piccole decisioni, proprio il tipo di attività in cui l’intelligenza artificiale può dare una mano.

Francis Davidson entra in OpenAI per lavorare sui viaggi

A dare la notizia è stato direttamente Francis Davidson, l’imprenditore che aveva fondato Odessia. È stato lui a confermare il proprio ingresso in OpenAI, dove avrà il compito di lavorare al futuro dei servizi legati al turismo. Il suo ruolo quindi non si esaurisce nella cessione della startup, perché il fondatore porta con sé competenze e visione dentro una delle aziende più osservate del momento nel campo dell’intelligenza artificiale.

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Dall’altra parte la società guidata da Sam Altman ha confermato l’assunzione, mantenendo però un certo riserbo su tutto il resto. Non è stato comunicato il valore dell’operazione e non sono stati presentati nuovi prodotti dedicati ai viaggi. Al momento dunque non ci sono annunci ufficiali su servizi in arrivo né indicazioni su come e quando le tecnologie sviluppate dalla startup verranno integrate nell’offerta di OpenAI. Quello che emerge con chiarezza è l’interesse dell’azienda verso un ambito in cui finora non si era mossa in modo così diretto.

Come funzionava l’assistente di Odessia

La storia di Odessia è piuttosto breve ma intensa. La startup era nata circa un anno fa e in poco tempo era riuscita a raccogliere 6 milioni di dollari, circa 5,5 milioni di euro, in un finanziamento iniziale guidato da Sequoia. Una cifra di tutto rispetto per una realtà così giovane, segno che il progetto aveva convinto investitori di peso fin dalle prime battute.

Il cuore del servizio era un assistente AI lanciato circa cinque mesi fa. La sua particolarità stava nel modo in cui affrontava la pianificazione di un viaggio. Invece di affidare tutto a un unico sistema, l’assistente sfruttava l’impiego coordinato di più agenti intelligenti, ognuno incaricato di svolgere una parte specifica del lavoro. In pratica il compito complessivo veniva suddiviso in tanti pezzi più piccoli e gestito da diversi agenti che collaboravano tra loro, un approccio che permette di affrontare con ordine un’attività composta da molti passaggi come l’organizzazione di uno spostamento.

I risultati raccolti nei primi mesi sembrano aver dato ragione a questa impostazione. Secondo quanto spiegato da Davidson, i primi utenti avevano già utilizzato il servizio per organizzare viaggi dal valore complessivo di diversi milioni di dollari. Un dato che racconta di un utilizzo concreto della piattaforma da parte del pubblico, ben oltre la fase sperimentale, e che probabilmente ha contribuito ad attirare l’attenzione di OpenAI verso la startup e verso il suo fondatore, ora parte della squadra che si occuperà dei servizi per il turismo.

Fonte: TecnoAndroid