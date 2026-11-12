Nothing mostra il gadget IA senza schermo con tre tasti fisici

Il nuovo dispositivo IA di Nothing comincia a mostrarsi con un po’ più di chiarezza. L’azienda ha diffuso un secondo video dedicato al prodotto e stavolta le immagini lasciano intravedere molto più di quanto offerto dal primo teaser. Si tratta di un piccolo gadget senza schermo con tre tasti fisici ben visibili, e l’attesa non sarà lunga perché il debutto ufficiale è previsto per il mese di dicembre.

Il primo assaggio condiviso da Nothing si limitava a mostrare una porzione ridotta del design, senza svelare particolari davvero utili per farsi un’idea del prodotto. Con il nuovo filmato la situazione cambia, perché il dispositivo può essere osservato più da vicino e alcuni elementi della sua struttura diventano finalmente riconoscibili. Nulla di definitivo, certo, ma abbastanza per alimentare qualche ipotesi concreta sul modo in cui verrà utilizzato.

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Un pulsante che ricorda la registrazione e due luci colorate

A pubblicare la clip è stato direttamente il CEO dell’azienda, Carl Pei, che su X ha scelto di accompagnare il video con una sola frase: “Il contesto non vive all’interno di una chat”. Poche parole, quasi un indizio lasciato lì apposta, che sembrano suggerire un’idea di intelligenza artificiale lontana dalla classica conversazione scritta dentro un’applicazione.

Il filmato dura appena qualche secondo ma basta per cogliere i dettagli principali. Il dispositivo IA sembra avere una struttura metallica e non presenta alcun display. Sulla superficie spiccano due indicatori luminosi, uno verde e uno arancione, insieme a un pulsante bianco con un cerchio rosso al centro. Proprio quest’ultimo richiama in modo piuttosto evidente il tradizionale tasto di registrazione che tutti hanno visto almeno una volta su un registratore o una videocamera.

Sulle funzionalità vere e proprie l’azienda per ora non ha detto nulla. Tuttavia l’assenza di uno schermo e la presenza di quei comandi fanno pensare a un oggetto pensato per dialogare con un assistente basato sull’intelligenza artificiale attraverso i comandi vocali. Rimane aperta la questione dell’autonomia, perché non è chiaro se il gadget potrà funzionare senza appoggiarsi allo smartphone, e nemmeno quale sarà concretamente la sua modalità d’uso nella vita di tutti i giorni.

Prezzo, privacy e il primo prodotto nativo per l’IA

Mancano all’appello anche altre informazioni importanti. Il prezzo non è stato comunicato e allo stesso modo non si conoscono le misure previste per proteggere la privacy degli utenti. Un tema tutt’altro che secondario, considerando che il dispositivo potrebbe essere effettivamente in grado di registrare audio, come lascia intuire quel pulsante rosso così riconoscibile.

Qualche indicazione sulla natura del progetto, in realtà, Nothing l’ha già fornita. L’azienda lo ha descritto come uno “strumento” e come il suo “primo prodotto nativo per l’IA“, una definizione che punta a distinguerlo dalle soluzioni in cui l’intelligenza artificiale viene aggiunta a dispositivi già esistenti.

In precedenza il marchio aveva spiegato che il nuovo gadget sarebbe stato realizzato con “quella personalità e quella cura che ormai contraddistinguono i prodotti Nothing”. Aveva inoltre confermato l’assenza dello schermo e chiarito che questa idea non avrebbe potuto trasformarsi semplicemente in un’app. Tutte le caratteristiche tecniche e l’effettivo utilizzo del dispositivo IA di Nothing verranno svelati con la presentazione ufficiale, fissata per dicembre.

Fonte: TecnoAndroid