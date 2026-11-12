Fitbit, con Google Health 5.12 spariscono i parametri notturni

Chi utilizza un dispositivo Fitbit per tenere sotto controllo la propria salute potrebbe aver notato qualcosa di strano negli ultimi giorni. L’ultimo aggiornamento di Google Health, cioè la versione 5.12 dell’app, sta facendo sparire diverse misurazioni notturne a una parte degli utenti. Tra i dati che non compaiono più ci sono la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue e le variazioni della temperatura cutanea, proprio quei valori che molti consultano ogni mattina appena svegli.

Il malfunzionamento riguarda sia iOS sia Android, anche se le prime testimonianze arrivano in gran parte da chi usa un iPhone. Non è un caso, perché sulla piattaforma di Apple l’aggiornamento è stato distribuito prima. La faccenda è arrivata rapidamente sul tavolo di Google, che ha confermato di essere al lavoro su una soluzione senza però sbilanciarsi sui tempi di rilascio di una correzione.

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Quali dati mancano e cosa dice Google

Le segnalazioni hanno cominciato a circolare la scorsa settimana, in coincidenza con il rilascio della nuova versione dell’app. Diversi possessori di Fitbit si sono ritrovati con la sezione dedicata ai parametri vitali improvvisamente incompleta. Mancano all’appello la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), la frequenza cardiaca a riposo, la frequenza respiratoria, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e le oscillazioni della temperatura della pelle. In alcuni casi l’app mostra semplicemente la dicitura “Nessun dato”, anche se il dispositivo viene indossato con regolarità.

Il problema non sembra limitato a un solo modello. Le testimonianze coinvolgono vari prodotti dell’ecosistema Fitbit, tra cui Fitbit Charge e Fitbit Air, e sono state condivise sul forum di assistenza di Google e in altre community online. Almeno un utente ha contattato direttamente il servizio clienti e si è sentito rispondere che l’azienda era già al corrente della situazione.

Poco dopo è arrivata anche la conferma ufficiale di un portavoce di Google, che ha spiegato così la situazione: “Siamo a conoscenza del problema che impedisce ad alcuni utenti di visualizzare determinate metriche, come i parametri vitali, all’interno dell’app Google Health. Stiamo attualmente esaminando il problema e ci impegniamo a risolverlo il prima possibile.” Nessuna indicazione però su quando arriverà il rimedio, né su un eventuale impatto diverso tra le piattaforme. Per ora le segnalazioni restano concentrate soprattutto tra gli utenti iOS, i primi ad aver ricevuto la versione 5.12.

C’è comunque un aspetto rassicurante. Stando a quanto raccontato da chi ha riscontrato il bug, il guasto sembra toccare soprattutto la visualizzazione dei dati nell’applicazione. Le misurazioni precedenti restano consultabili, mentre la mancanza dei nuovi valori può spezzare temporaneamente la continuità dei grafici e delle tendenze giornaliere e settimanali.

Le soluzioni temporanee per recuperare i parametri vitali

In attesa dell’intervento ufficiale, alcuni utenti hanno trovato qualche rimedio provvisorio. Il primo è anche il più semplice e consiste nell’uscire dal proprio account Google Health per poi effettuare di nuovo l’accesso. Secondo diverse testimonianze basta questo passaggio per far riapparire i valori mancanti nella dashboard.

Un secondo tentativo riguarda proprio la sezione dei parametri vitali, dove si può provare a passare dalla visualizzazione settimanale a quella mensile oppure fare il contrario. Anche questa piccola manovra avrebbe permesso ad alcuni di rivedere le misurazioni scomparse.

Se nessuna delle due strade dà risultati, rimane un’opzione più drastica, cioè disinstallare completamente Google Health e reinstallarla da capo. Così facendo si elimina anche la cache dell’app, un’operazione che potrebbe aiutare a sistemare eventuali problemi legati ai dati temporanei. Si tratta in ogni caso di soluzioni non definitive che potrebbero non funzionare per tutti, e fino all’arrivo di una correzione ufficiale gli utenti Fitbit coinvolti dovranno affidarsi a questi tentativi per ripristinare la corretta visualizzazione dei propri dati di salute.

Fonte: TecnoAndroid