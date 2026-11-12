Stellantis Fleet & Business Solution cambia: nuova squadra B2B

Stellantis cambia passo nella gestione dei clienti aziendali in Italia e lo fa partendo da una delle sue divisioni più strategiche. Da novembre la struttura Fleet & Business Solution lavora infatti con una nuova organizzazione interna, studiata per rispondere in tempi più brevi alle richieste delle flotte, delle piccole e medie imprese e dei grandi clienti nazionali e internazionali. Si tratta di un riassetto che tocca da vicino il mercato professionale, cioè tutte quelle realtà che acquistano o noleggiano veicoli per la propria attività.

Non è soltanto una questione di caselle da riempire nell’organigramma. Il nuovo modello punta a far dialogare in modo più efficace tre anime diverse del business, ovvero la gestione dei grandi clienti, quella delle PMI e la rete dei concessionari. L’intera operazione si inserisce nel piano industriale Fastlane 2030, il percorso attraverso cui il gruppo aggiorna periodicamente la propria struttura per adattarla ai cambiamenti del settore professionale.

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Come è composta la nuova organizzazione B2B

A guidare la squadra è Andrea Croce, responsabile B2B e già volto della strategia di Stellantis Fleet presentata a Torino lo scorso giugno. Sotto la sua regia la divisione si organizza in tre aree principali. La prima riguarda le Vendite a Grandi Clienti e PMI, la seconda le Vendite alle società di noleggio a breve e lungo termine, la terza il Marketing & Sales Operations. Accanto a questi tre pilastri trova spazio anche la funzione Business Intelligence, Performance & Targets.

L’area KA & SME Sales rimane per ora nelle mani dello stesso Croce, che la gestisce ad interim con il supporto di Gianluca Nardi e Ferruccio Corso. Questo gruppo di lavoro si occupa delle piccole e medie imprese, dei B2B Dealer Champion e dei grandi clienti nazionali e internazionali. La differenza rispetto al passato sta in una specializzazione più marcata sui vari profili di clientela aziendale, così da offrire a ciascuno un interlocutore più mirato.

Il capitolo Rental Sales passa invece a Marco Becchero, che avrà sotto di sé due ambiti ben distinti. Da una parte il Long Term Rental & Brokers, dall’altra lo Short Term Rental. Vittorio Aversa prende il timone del Marketing & Sales Operations mentre Federica Tolin assume la responsabilità della Business Intelligence, Performance & Targets.

Velocità e semplicità, le priorità indicate dal gruppo

Secondo Andrea Croce la riorganizzazione nasce da un bisogno preciso, quello di rendere più snelli e rapidi i rapporti con la clientela professionale. Il manager lo ha spiegato senza giri di parole: “L’evoluzione della nostra organizzazione nasce da un obiettivo molto chiaro: essere più agili, semplici e veloci nel rispondere alle esigenze dei clienti business”.

Il responsabile B2B ha poi aggiunto un passaggio che chiarisce bene il senso dell’intera operazione. “Una maggiore integrazione tra grandi clienti, PMI e rete dei concessionari ci permetterà di essere ancora più vicini al mercato e di valorizzare al meglio la forza dell’offerta Stellantis”, ha dichiarato Croce, sottolineando il ruolo centrale della collaborazione tra le diverse componenti della rete commerciale.

Per il gruppo il nuovo assetto permette a Fleet & Business Solution di sfruttare in modo più completo l’ampiezza della propria offerta multimarca. Un portafoglio che comprende marchi come Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen e Opel, a cui si aggiungono i servizi di noleggio e mobilità condivisa firmati Free2move e Leasys.

Fonte: TecnoAndroid