GTA 6, preload anticipato al 10 novembre: il gioco pesa 212 GB

Il preload di GTA 6 partirà prima di quanto annunciato in origine, almeno per chi ha scelto la versione digitale. Insieme alle nuove tempistiche Rockstar Games ha ufficializzato anche le dimensioni del gioco, e i numeri sono piuttosto impegnativi. Serviranno parecchi gigabyte liberi sulle console, quindi conviene muoversi per tempo in vista di un debutto ormai vicinissimo e fissato per il 19 novembre.

Le informazioni sono arrivate direttamente dal sito ufficiale della software house, che ha precisato i tempi per ogni piattaforma. Chi acquista il titolo in digitale su PS5 potrà avviare lo scaricamento anticipato dalla mezzanotte del 10 novembre. Su Xbox Series X|S bisognerà invece attendere un’ora in più, quindi l’appuntamento è per l’una di notte dello stesso giorno. Il cambio di programma è tutt’altro che trascurabile, visto che fino a pochi giorni fa il preload era previsto per il 12 novembre, cioè esattamente una settimana prima dell’uscita.

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Per chi punta sulla copia fisica le cose restano più o meno come prima. In questo caso nella confezione sarà presente un codice e il download potrà cominciare soltanto dal 12 novembre. Il vantaggio dell’anticipo riguarda quindi solo una parte dei giocatori, quelli che hanno deciso di affidarsi agli store digitali.

L’idea alla base resta comunque la stessa per tutti. Grazie al download anticipato si arriva al giorno del lancio con il gioco già installato e pronto all’uso, senza restare a guardare una barra di avanzamento proprio nel momento in cui si vorrebbe iniziare a giocare.

Quanto pesa GTA 6 e come liberare spazio sulla console

Veniamo al dato che preoccupa un po’ di più. Rockstar ha confermato che GTA 6 occuperà ben 212 GB, una cifra leggermente superiore a quella circolata con un leak recente. Le indiscrezioni parlavano infatti di circa 210 GB, una stima che alla fine si è rivelata molto vicina alla realtà. Lo studio ha anche condiviso alcuni suggerimenti utili per prepararsi al meglio allo scaricamento.

Con un peso del genere fare pulizia diventa praticamente obbligatorio per molti utenti. Il primo passo è disinstallare i giochi che non si usano più, poi eliminare le applicazioni superflue e cancellare vecchi video e screenshot accumulati nel tempo. Se tutto questo non dovesse bastare, si può sempre valutare l’acquisto di un’unità di archiviazione aggiuntiva compatibile con la propria piattaforma.

Le novità annunciate non finiscono qui. Dal 19 novembre sul sito ufficiale sarà scaricabile un poster stampabile con la copertina e la mappa di Leonida, disponibile in formato digitale. Poco dopo arriverà anche una versione fisica fronte retro al prezzo di circa 0,85 euro, che in alternativa si potrà ottenere in omaggio con qualsiasi acquisto.

Fonte: TecnoAndroid