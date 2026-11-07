Digitale terrestre, cambiano i mux: le frequenze Rai e Mediaset

Il digitale terrestre cambia di nuovo assetto e lo fa oggi 29 ottobre 2026 con un aggiornamento dei multiplex che riguarda un panorama di quasi mille canali visibili su tutto il territorio nazionale. Per non perdere nessuna emittente e ritrovare tutte le novità conviene risintonizzare il televisore o il decoder, così da far comparire nella lista le stazioni appena riorganizzate.

Il quadro coinvolge i grandi gruppi e una lunga serie di emittenti minori. Ogni pacchetto di trasmissione viaggia su frequenze precise, che in alcuni casi variano da regione a regione, ed è proprio questo dettaglio a rendere utile una nuova ricerca automatica dei canali.

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Le frequenze Rai regione per regione

Il MUX R della Rai è quello con la mappa più articolata. In Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata si trova sul canale 30 a 546 MHz. Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna lo ricevono invece sul canale 43 a 650 MHz, mentre a Rieti e Arezzo passa sul 45 a 666 MHz. Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia lo sintonizzano sul canale 37 a 602 MHz. Qui trovano posto Rai 1, Rai 2, le varie edizioni di Rai 3 TGR Regione, Rai News 24 alle posizioni 48 e 548 e Rai 3 alla 103.

Il MUX A, sul canale 26 a 514 MHz, raccoglie Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Sport, Italiana alla 146 e Rai Storia alla 554, oltre a tutta l’offerta radiofonica che va dalla posizione 701 alla 712, compresa No Name Radio powered by Rai. Il MUX B trasmette sul canale 40 a 626 MHz e dispone della banda più ampia del gruppo, ben 36,50 Mbps. Ospita Rai 4K alla 101, Rai Play alla 201, Rai Radio 2 Visual, Rai Play Sound, le versioni provvisorie di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 alle posizioni 501, 502 e 503 e anche RTV San Marino alla 550.

Mediaset e il mux D Free

Sul fronte Mediaset i pacchetti sono tre. Il primo, sul canale 46 a 674 MHz, contiene Iris, 27Twentyseven, La5, Mediaset Italia2, TGCOM24, le versioni televisive di Radio 105 e R101 e la guida tivù alla posizione 500. Il secondo, sul 36 a 594 MHz, riunisce QVC, Cine34, Focus, TOPcrime, Boing, Boing Plus e Cartoonito. Il terzo, sul canale 38 a 610 MHz, porta le reti ammiraglie Rete4, Canale5 e Italia1 in HD insieme a 20 Mediaset, Mediaset Extra e un canale di test HEVC main10 alla 200. In Sardegna viaggia sul 29 a 538 MHz e sul 38, in Sicilia e in Calabria sul 24 a 498 MHz, con l’eccezione di Cosenza e Crotone.

Il mux D Free occupa il canale 24 a 498 MHz in gran parte della penisola, ma lungo la fascia tirrenica, cioè in Liguria e in parte di Toscana, Umbria, Lazio e Campania, scende sul 23 a 490 MHz. Qui si concentrano decine di emittenti tra cui Padre Pio TV, Cusano News 7, Maria Vision, Radio Radio TV, Parole di Vita, BeJoy.kids e Supersix alla 833.

LA7, Persidera e gli altri canali nazionali

Il mux Cairo Due trasmette sul canale 25 a 506 MHz oppure sul 33 a 570 MHz e include LA7 in HD, LA7Cinema, France 24 alla 241, Caccia e Pesca alla 888 e una lunga fila di canali della famiglia Italia. Seguono i tre pacchetti Persidera. Il primo, sul 44 a 658 MHz o sul 32 a 562 MHz, propone NOVE, Discovery Turbo, Sportitalia HD, Deejay TV HD, Club TV, Alma TV e radio come Capital, Deejay, m2o e Radio Maria. Il secondo, sul 48 a 690 MHz o sul 42 a 642 MHz, mette insieme TV8 HD, Cielo, TV2000, K2, frisbee, Super!, Sky TG24, IlSole24ORE TV, SuperTennis, RadioItaliaTV, VH1 e Radio Vaticana Italia.

Il terzo pacchetto Persidera si riceve sul canale 47 a 682 MHz oppure sul 45 a 666 MHz. Al suo interno compaiono Real Time, Food Network, Discovery, Giallo, DMAX, Gambero Rosso, Bike Channel, AutoMoto alla 510 e Class CNBC alla 828, insieme a tutta la galassia di RTL 102.5 con le sue declinazioni tematiche, da Caliente a Napulè fino a Disco, accanto a Radio Zeta e Radiofreccia.

Fonte: TecnoAndroid