Il primo grande leak di GTA 6 ha finalmente un colpevole dichiarato. Arion Kurtaj, giovane inglese di 21 anni originario dell’Oxfordshire, ha ammesso le proprie responsabilità per le numerose accuse che gli erano state mosse, compresa la fuga di materiale che nel 2022 aveva scosso l’intera comunità di appassionati. La tempistica è quantomeno curiosa: l’ammissione di colpa arriva a solo un paio di giorni dall’uscita ufficiale del gioco, atteso da milioni di giocatori in tutto il mondo.

All’epoca dei fatti il ragazzo si muoveva online dietro lo pseudonimo TeaPotUberHacker, un nome che chi seguiva da vicino le vicende del titolo ricorderà bene. Fu proprio con quell’identità che pubblicò circa 90 filmati tratti da una versione preliminare del nuovo capitolo della serie. Si trattava di immagini ancora grezze, lontane dal prodotto finito, che in poche ore fecero il giro della rete e costrinsero lo studio a fare i conti con una delle diffusioni non autorizzate più clamorose della storia recente dei videogiochi.

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Non solo GTA 6: le altre violazioni attribuite ad Arion Kurtaj

La vicenda legata a Rockstar Games rappresenta l’episodio più noto al grande pubblico, ma non è certo l’unico. Nella documentazione pubblicata dal Crown Prosecution Service britannico, l’organo che nel Regno Unito si occupa dell’azione penale, emerge un quadro decisamente più ampio. Al giovane vengono infatti attribuite parecchie violazioni, che oltre alla casa di sviluppo hanno preso di mira altre realtà di primo piano.

Tra le aziende colpite figurano l’operatore di telecomunicazioni BT/EE, la piattaforma finanziaria Revolut e il servizio di trasporto Uber. Tre nomi molto diversi tra loro per settore e attività, accomunati però dal fatto di essere finiti nel mirino della stessa persona. Un elenco che aiuta a capire come il caso del leak di GTA 6 fosse soltanto la punta più visibile di un’attività ben più estesa.

Nel periodo in cui sono avvenuti gli attacchi, il ragazzo faceva parte di Lapsus$, un gruppo di cybercriminali che in quegli anni aveva attirato su di sé parecchia attenzione proprio per le incursioni ai danni di grandi società. L’appartenenza a questa organizzazione è uno degli elementi che inquadrano meglio il contesto in cui si sono svolti i fatti contestati.

La sentenza attesa a Woolwich e le parole del procuratore

Con l’ammissione di colpa, il procedimento entra ora nella sua fase finale. La sentenza verrà emessa il 23 novembre dalla Corte di Woolwich, che dovrà stabilire le conseguenze per le azioni di cui Arion Kurtaj si è dichiarato responsabile. Fino ad allora non ci sono indicazioni ufficiali sull’entità della pena che potrebbe essere inflitta.

Il procuratore ha comunque voluto commentare la vicenda con parole piuttosto nette. Secondo l’accusa, il giovane ha utilizzato sofisticate tecniche di hacking per condurre una prolungata campagna di attacchi informatici, causando gravi disagi a importanti aziende internazionali e mettendo a rischio informazioni sensibili. Una descrizione che restituisce la portata delle azioni contestate e che va ben oltre la semplice diffusione di qualche video di un gioco ancora in sviluppo.

Per chi aveva seguito con il fiato sospeso la storia del primo grande leak di GTA 6, la notizia chiude idealmente un cerchio aperto ormai diversi anni fa. Il titolo di Rockstar Games è ormai pronto a debuttare sul mercato, mentre il ragazzo che nel 2022 ne aveva mostrato in anticipo le prime immagini attende di conoscere la decisione dei giudici britannici, fissata per il 23 novembre.

Fonte: TecnoAndroid