Mezzo secolo fa, nell’agosto del 1976, Audi presentava alla stampa in Lussemburgo la seconda generazione dell’Audi 100, la berlina che avrebbe tenuto a battesimo il primo cinque cilindri della Casa di Ingolstadt. Non è mai diventata un’icona come la Fiat 500, il Maggiolino o la Mercedes W123, eppure la sua storia pesa parecchio, soprattutto per quello che nascondeva sotto il cofano. Internamente veniva chiamata Tipo 43, ma per tutti era semplicemente la C2.

La prima serie si era guadagnata il soprannome di “Mercedes dei funzionari”. Con la nuova Audi 100 l’ambizione cambiava decisamente scala e nel mirino finivano due riferimenti assoluti del segmento come la Mercedes W123 e la BMW Serie 5 E12. A spingere il progetto c’era Ferdinand Piëch, allora alla guida dello sviluppo tecnico, convinto che questo modello fosse decisivo per il prestigio del marchio.

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Linee tese, poco peso e tanta attenzione all’aria

I primi bozzetti risalgono al 1972 e all’inizio somigliavano ancora molto alla vecchia generazione. Il progetto definitivo della C2 viene approvato il 24 aprile 1974 e porta la firma di Hartmut Warkuß, un designer destinato a lasciare il segno su tanti modelli Audi e Volkswagen fino agli anni ’90. Ne esce una carrozzeria fatta di superfici regolari, linee dritte e spigoli netti, sobria al limite dell’austero. La cosiddetta linea “Toronado”, ispirata a una Oldsmobile, percorre la fiancata e fa sembrare l’auto più bassa e filante.

Sulle quattro porte spuntano poi i finestrini posteriori triangolari presi in prestito dalla NSU Ro 80, dettaglio che diventerà una firma dello stile Audi. Al lavoro contribuisce anche Claus Luthe, arrivato in Audi NSU nel 1971 dopo aver seguito proprio la Ro 80. Tra le novità tecniche ci sono i parabrezza incollati, utili ad aumentare la rigidità, e un cofano dal profilo a freccia pensato sia per accogliere il futuro motore sia per migliorare l’aerodinamica.

Nell’autunno del 1974 la Tipo 43 è ormai definita. Niente coupé stavolta, perché quel ruolo passa idealmente alla Porsche 924, nata in origine proprio per Audi. Alla berlina si aggiunge più avanti la Avant con portellone, mentre nel 1975 tramontano i piani per una Volkswagen di fascia alta, anche se il profilo e le maniglie tradiscono ancora qualche parentela con Wolfsburg. Lunga 4,68 metri, la vettura dichiara un Cx di 0,36 e resta sotto i 1.200 kg. La crisi petrolifera del 1973 aveva imposto una costruzione leggera e il risparmio rispetto a molte rivali tocca circa 200 kg. Non manca la sicurezza, con una struttura anteriore a deformazione progressiva e un piantone dello sterzo studiato per proteggere chi guida.

Il cinque cilindri EA828 e la prova della 100 5E

Al lancio la gamma offre due quattro cilindri, un 1.6 da 85 CV e un 2.0 da 115 CV. Si era valutato anche un Wankel, poi scartato per i costi. La vera svolta però è il cinque cilindri in linea, perché un sei cilindri sarebbe stato troppo ingombrante e pesante per una trazione anteriore mentre un quattro non garantiva la raffinatezza acustica richiesta. Ferdinand Piëch, che quell’architettura la conosceva già bene, sostiene la scelta senza esitazioni. Il nuovo EA828 deriva dal quattro cilindri EA827, con albero a camme in testa e cinghia dentata, e deve il suo timbro particolare all’ordine di accensione 1, 2, 4, 5, 3. La produzione parte il 6 gennaio 1977 a Salzgitter e ad aprile arriva la 100 5E con il 2.1 da 136 CV.

La famiglia cresce in fretta. Nel 1978 debuttano la 5S a carburatore da 115 CV e la 5D, primo diesel aspirato a cinque cilindri al mondo, con un 2.0 da 70 CV. Al Salone di Francoforte del 1979 tocca alla Audi 200 5T, che grazie al turbo sale a 170 CV.

L’esemplare provato è una Audi 100 5E CD del 1979 in tinta Inarisilber Metallic, ispirata al lago Inari in Finlandia, con interni in velluto chiaro curati anche da Luthe e dall’architetto Paolo Nestler. La plancia è ordinata, con inserti in legno e bocchette d’aria lungo tutta la larghezza. Il 2.1 eroga in modo progressivo e fa sentire la sua voce intorno ai 3.000 giri. Con l’automatico a tre marce lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 11,4 secondi, e con servosterzo, alzacristalli elettrici e regolatore di velocità la vocazione da viaggio è evidente. Nel 1978 la CD costava 20.515 marchi tedeschi, quanto una Mercedes 230 che però manteneva più prestigio.

Nel corso della carriera arrivano anche la due porte e la Avant fastback, presentata nel settembre 1977. La quattro porte resta comunque la più diffusa. Venduta negli Stati Uniti come Audi 5000, la seconda generazione esce di scena nel 1982 dopo 896.399 esemplari, lasciando il posto alla più aerodinamica C3.

Fonte: TecnoAndroid