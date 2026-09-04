GTA 6, la Nightshark diventa reale: DARTZ la costruisce

Nove anni dentro Los Santos e poi il salto oltre lo schermo, perché la Nightshark di GTA 6 diventerà un’automobile vera, costruita in metallo e piastre blindate. Il SUV corazzato firmato HVY, entrato in GTA Online nel 2017 con l’aggiornamento Gunrunning, verrà realizzato in un esemplare unico da DARTZ Vehicles, costruttore lettone che da anni si occupa di fuoristrada e vetture blindate con un gusto estetico piuttosto lontano dalla sobrietà. Il progetto nasce dalla richiesta di un cliente rimasto anonimo e prevede una vettura omologata per la strada, non un semplice esercizio da salone.

C’è un dettaglio che rende la faccenda ancora più curiosa. La Nightshark non è mai stata un’invenzione totalmente uscita dalla fantasia di Rockstar Games, perché il modello virtuale era già ispirato proprio ai mezzi DARTZ. Nel gioco si presenta come un SUV a quattro posti, carrozzeria corazzata, trazione integrale e una resistenza ai proiettili che ne ha fatto uno dei veicoli più amati dai giocatori. Ma basta guardarla con attenzione per riconoscere pezzi di realtà sparsi ovunque.

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Un design che arriva dalla strada, non solo dai pixel

Secondo lo stesso costruttore, la vettura digitale mette insieme elementi di diversi modelli della gamma Prombron: dalla Black Shark alla Black Alligator, passando per Black Snake, Black Dragon e Kombat. Persino lo scarico laterale, dettaglio che nel gioco sembra puramente scenografico, richiama la Kombat Aladeen Edition, quella comparsa nel film The Dictator con Sacha Baron Cohen. DARTZ parla apertamente di un viaggio circolare, e in effetti il termine calza: le sue automobili hanno contribuito a costruire l’immaginario della Nightshark digitale, e adesso quella stessa versione virtuale torna a ispirare un mezzo in carne e lamiera.

La nuova DARTZ Nightshark non sarà però una copia millimetrica di quella vista nel videogioco. Leonard F. Yankelovich, uomo simbolo dell’azienda, ha spiegato che il committente non ha chiesto di riprodurre i pixel della vettura, ma di dare corpo a ciò che quel modello rappresentava. Tradotto: una one off con identità DARTZ ben marcata, che prende la Nightshark come riferimento estetico e concettuale senza inseguirla nei dettagli.

Specifiche ancora coperte e una data che non è casuale

Sui numeri, per ora, silenzio. Nessuna informazione ufficiale su motore, potenza, dimensioni, livello di blindatura o base meccanica di partenza. L’azienda lettone ha alle spalle SUV parecchio sopra le righe, come il Prombron Black Stallion, offerto con protezioni serie e, in una delle sue configurazioni, con un V8 biturbo che supera i 1.500 CV. Sarebbe però sbagliato prendere quei dati e appiccicarli alla futura Nightshark, perché finora non è arrivata alcuna conferma in questo senso. Servirà la presentazione ufficiale per capire cosa ci sarà davvero sotto il cofano.

Anche l’identità del cliente resta coperta. DARTZ non ha fatto sapere se dietro la commessa ci sia un privato o un’azienda, e non ha comunicato né prezzo né specifiche definitive. Un punto fermo però c’è: la Nightshark reale verrà svelata nella settimana di lancio di Grand Theft Auto VI. La scelta della finestra temporale, ovviamente, non è casuale. Rockstar Games ha confermato che il gioco arriverà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e l’esordio del SUV blindato dovrebbe incastrarsi esattamente in quei giorni.

Un incrocio abbastanza raro tra industria automobilistica, cultura pop e videogiochi, con un percorso che si morde la coda: automobili vere che diventano ispirazione per un veicolo digitale, il veicolo digitale che diventa icona per milioni di giocatori e infine il ritorno su strada sotto forma di esemplare unico. La Nightshark di DARTZ chiuderà questo cerchio nella stessa settimana in cui GTA 6 arriverà nei negozi.