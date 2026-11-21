Correre per la mappa e darsi al crimine guardando tutto con gli occhi del protagonista non è un’opzione prevista dal menu, eppure in GTA 6 la modalità in prima persona esiste già e può essere sbloccata con un piccolo trucco. Di norma il gioco concede la visuale in soggettiva soltanto per brevi istanti, per esempio quando si vuole osservare da vicino il dettaglio di una texture oppure mentre si consulta lo smartphone del personaggio. Niente a che vedere con quanto accadeva in GTA 5, dove dopo l’introduzione della celebre modalità era possibile girare liberamente e affrontare ogni missione in prima persona.

A rimescolare le carte ci hanno pensato alcuni giocatori, che hanno scovato un espediente davvero ingegnoso per attivare in modo stabile questa visuale nascosta. Ufficialmente la funzione non è consentita, ma nei fatti basta qualche accorgimento tra le impostazioni e i comandi per ottenere un risultato sorprendentemente vicino a quello che molti fan aspettavano.

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Come attivare la prima persona in GTA 6 con pochi passaggi

La procedura si svolge interamente dentro il gioco ed è piuttosto semplice. Il primo passo consiste nell’aprire le impostazioni del controller e raggiungere la sezione dedicata alle Funzioni del Controller. Qui va modificata l’assegnazione del tasto touchpad / Select, che deve essere impostato su Camera 2 / 2. Fatto questo, si può tornare in strada e salire a bordo di un’automobile qualsiasi.

Una volta seduti al volante bisogna estrarre il telefono utilizzando la croce direzionale. A quel punto arriva il momento decisivo, perché occorre premere Cerchio su PlayStation oppure B su Xbox e subito dopo, in rapida successione, il tasto Select o il touchpad. Se la sequenza viene eseguita correttamente, GTA 6 passa alla prima persona e ci resta in maniera permanente, senza tornare indietro da solo come succede con la soggettiva temporanea prevista dagli sviluppatori.

Una modalità giocabile ma non ancora rifinita

Il risultato è sorprendente perché la prima persona risulta completamente giocabile, anche se è evidente che non si tratta di una funzione rifinita al 100%. Impugnando un’arma da fuoco lunga, per esempio, le spalle del personaggio tendono a compenetrare la telecamera, finendo letteralmente dentro l’inquadratura. Anche l’animazione di scasso che accompagna il tentativo di entrare in un’auto appare ancora un po’ grezza, segno che il lavoro su questa visuale non è stato completato.

Proprio questi difetti hanno alimentato le teorie più fantasiose. I più complottisti si sono convinti che Rockstar Games stia trattenendo la caratteristica per proporla più avanti come contenuto a pagamento, magari sotto forma di DLC venduto separatamente. L’ipotesi più plausibile, però, è un’altra e decisamente meno maliziosa: lo studio starebbe semplicemente perfezionando la modalità per introdurla in un futuro aggiornamento, una volta sistemate le imperfezioni emerse finora.

C’è poi un dettaglio pratico da tenere a mente prima di provare il trucco, ovvero come tornare alla classica visuale in terza persona. Per abbandonare la soggettiva è necessario ricaricare un salvataggio, ma non serve ripescare un vecchio file perdendo i progressi fatti. È sufficiente salvare la partita mentre ci si trova ancora in prima persona e ricaricare immediatamente quello stesso salvataggio per ritrovare la telecamera alle spalle del personaggio.

Fonte: TecnoAndroid