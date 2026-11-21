La mappa di GTA 6 è da tempo uno degli argomenti che più incuriosiscono chi aspetta il nuovo capitolo firmato Rockstar Games, e adesso diventa possibile capire quanto sia davvero estesa rispetto ai mondi di gioco di Red Dead Redemption 2 e GTA 5. Dopo l’uscita della recensione di Grand Theft Auto 6, i dettagli sul titolo stanno arrivando uno dopo l’altro, e tra questi ci sono anche quelli che riguardano le dimensioni effettive di Leonida, l’ambientazione che farà da sfondo alla nuova avventura.

Non si tratta di una curiosità marginale. Per una serie come Grand Theft Auto lo spazio da esplorare è una parte fondamentale dell’esperienza e il confronto con i giochi precedenti dello stesso studio rappresenta il metro più naturale per capire che passo avanti sia stato fatto. Il pubblico conosce bene i mondi costruiti in passato dalla software house, li ha percorsi per anni in lungo e in largo, ed è proprio partendo da lì che il nuovo open world può essere valutato con un minimo di concretezza.

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Leonida messa a confronto con gli altri mondi Rockstar

Il punto di partenza è semplice. Con la pubblicazione della recensione di GTA 6 il gioco ha smesso di essere soltanto un insieme di trailer, indiscrezioni e ipotesi, e ha cominciato a mostrarsi per quello che è davvero. Da qui nasce il flusso di nuove informazioni che sta coinvolgendo ogni aspetto della produzione, mappa compresa, e che permette finalmente di affiancare Leonida alle ambientazioni di altri giochi dello studio.

I termini di paragone scelti non sono casuali. Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V sono due dei titoli più noti dell’intero catalogo Rockstar, e i loro mondi rappresentano un riferimento immediato per chiunque li abbia giocati. Mettere Leonida accanto a queste due ambientazioni aiuta a dare una forma concreta a qualcosa che fino a poco tempo fa era soltanto immaginato, e consente di ragionare sulle dimensioni del nuovo territorio con un riferimento familiare e tutt’altro che astratto.

Perché le dimensioni della mappa di GTA 6 contano così tanto

Quando si parla di un mondo di gioco firmato Rockstar Games, la grandezza della mappa è uno degli elementi su cui si concentra subito l’attenzione dei giocatori. Non è una questione puramente numerica, perché l’estensione dell’area esplorabile incide sul modo in cui ci si muove, sulla varietà degli scenari e sul tempo che si finisce per trascorrere all’interno dell’avventura. Ecco perché il confronto tra Leonida e le mappe dei capitoli precedenti suscita tanto interesse.

Nel caso di GTA 6 la curiosità è ancora più forte, visto che il gioco arriva dopo un’attesa molto lunga e porta con sé aspettative enormi. Capire se la nuova ambientazione sia più ampia, più contenuta o in linea con quelle di Red Dead Redemption 2 e GTA 5 diventa quindi uno dei modi più immediati per farsi un’idea del lavoro svolto dallo studio. La nuova ondata di dettagli emersa dopo la recensione di Grand Theft Auto 6 consente proprio di mettere a confronto le dimensioni di Leonida con quelle delle mappe di Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V.

Fonte: TecnoAndroid