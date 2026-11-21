Un nuovo record di temperatura arriva dall’orbita terrestre, e precisamente dalla stazione spaziale cinese Tiangong. Qui un gruppo di fisici è riuscito a portare una nube di atomi fino a 9,7 picokelvin, un valore così basso da risultare circa 280 miliardi di volte più freddo dell’Universo. Il dato riguarda quella che gli addetti ai lavori chiamano temperatura equivalente, e secondo gli stessi autori dello studio non ha precedenti.

Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Science, e i ricercatori non hanno usato giri di parole per descrivere il risultato. Nel loro articolo scrivono infatti che si tratta, a loro conoscenza, della temperatura equivalente più bassa mai misurata. Una frase che, pur nella prudenza tipica del linguaggio scientifico, colloca l’esperimento condotto su Tiangong in una posizione del tutto particolare nel panorama della fisica delle basse temperature.

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Tiangong: cosa significa raggiungere 9,7 picokelvin

Per avere un’idea della portata di questo traguardo basta fermarsi un attimo sull’unità di misura. Il picokelvin corrisponde a una frazione minuscola di kelvin, la scala usata in fisica per misurare la temperatura partendo dallo zero assoluto. Parlare di 9,7 picokelvin significa quindi trovarsi in una zona estremamente vicina a quel limite, dove il comportamento della materia diventa qualcosa di molto lontano dall’esperienza quotidiana.

Il confronto con l’Universo aiuta a rendere la cosa più concreta. Lo spazio viene spesso immaginato come il luogo più gelido che esista, eppure la nube atomica raffreddata a bordo della stazione ha raggiunto un valore circa 280 miliardi di volte inferiore. Un divario enorme, difficile perfino da visualizzare, che spiega bene perché il risultato abbia attirato l’attenzione della comunità scientifica.

C’è poi un dettaglio da non trascurare, cioè il fatto che si parli di temperatura equivalente e non semplicemente di temperatura. È proprio questa la grandezza indicata dai ricercatori nel loro studio, ed è su questa che si basa il primato rivendicato nell’articolo apparso su Science. La precisazione non è un vezzo terminologico ma il modo corretto per inquadrare la misura ottenuta in condizioni così estreme.

Perché l’esperimento è stato condotto in orbita

Il luogo scelto per questo esperimento non è affatto secondario. La stazione spaziale Tiangong si trova in orbita attorno alla Terra, un ambiente molto diverso da quello di un normale laboratorio terrestre. Ed è lì, lontano dalla superficie del pianeta, che il team di fisici ha lavorato sulla nube di atomi fino a portarla al valore record di 9,7 picokelvin.

Per la Cina si tratta di un risultato che mette in evidenza le potenzialità della propria stazione come piattaforma per la ricerca scientifica di base. Tiangong diventa così il teatro di un esperimento capace di stabilire un nuovo primato nella misura delle temperature più basse mai osservate, un ambito in cui ogni passo avanti richiede un controllo estremamente raffinato delle condizioni sperimentali.

Il cuore della notizia resta comunque quel numero, 9,7 picokelvin, e la frase con cui gli autori lo hanno accompagnato nella pubblicazione. Secondo quanto scritto dai ricercatori, quella ottenuta a bordo della stazione spaziale cinese è la temperatura equivalente più bassa mai misurata finora, un valore circa 280 miliardi di volte più freddo dell’Universo.

Fonte: TecnoAndroid