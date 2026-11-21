L’estinzione dei Neanderthal non sarebbe stata provocata soltanto dal cambiamento climatico. Il clima avrebbe avuto di sicuro un suo peso, ma da solo non basterebbe a spiegare la fine di questa specie umana. Accanto alle trasformazioni ambientali emerge infatti un altro elemento, cioè il successo degli umani moderni, che secondo questa ipotesi potrebbe essere andato di pari passo con il declino dei Neanderthal. Le due storie, insomma, andrebbero lette insieme e non come capitoli separati.

È un cambio di prospettiva tutt’altro che banale. Per molto tempo la spiegazione più immediata è sembrata quella ambientale, con un clima che cambia e una popolazione che non riesce più ad adattarsi. Un racconto lineare e anche piuttosto comodo. Il punto però è che una sola causa difficilmente regge davanti a un fenomeno così complesso come la scomparsa di un’intera specie, e qui entra in gioco la figura di Homo sapiens.

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Non solo il clima dietro la scomparsa dei Neanderthal

L’idea centrale è semplice da enunciare ma ricca di implicazioni. Il cambiamento climatico da solo non avrebbe dato il colpo finale ai Neanderthal. Questo non significa cancellare il ruolo dell’ambiente, che resta parte della vicenda, ma ridimensionarlo. Il clima diventa così uno dei fattori in campo e non più l’unico responsabile.

Se le condizioni ambientali non bastano a giustificare tutto, bisogna guardare altrove. E lo sguardo si sposta naturalmente sugli altri protagonisti di quella fase, gli esseri umani moderni. La loro affermazione e la contemporanea uscita di scena dei Neanderthal potrebbero non essere una semplice coincidenza temporale ma due facce dello stesso processo.

Detto in modo più diretto, il successo di una specie e la fine dell’altra sarebbero collegati. Non si parla di una relazione di causa ed effetto dimostrata in ogni dettaglio, ma di un legame che merita attenzione. Il verbo usato non a caso resta prudente, perché si parla di qualcosa che “potrebbe” essere andato così.

Il successo di Homo sapiens come parte della storia

Mettere sullo stesso piano l’ascesa degli umani moderni e l’estinzione dei Neanderthal cambia il modo di raccontare la preistoria. Non c’è più soltanto una specie che soccombe di fronte a un ambiente ostile, ma un intreccio di dinamiche in cui la presenza di Homo sapiens assume un peso rilevante.

Ed è proprio questo intreccio a rendere la questione così interessante anche per chi non si occupa di paleoantropologia. L’immagine di un evento naturale che spazza via una popolazione lascia il posto a qualcosa di più articolato, dove clima e fattori legati agli umani moderni procedono insieme. Nessuno dei due elementi, preso isolatamente, sembrerebbe sufficiente a chiudere il cerchio.

La formula scelta per descrivere questo rapporto è eloquente. Il successo degli umani moderni e la fine dei Neanderthal potrebbero essere andati “mano nella mano”, un’espressione che rende bene l’idea di due percorsi paralleli e strettamente connessi. Da una parte una specie che si afferma, dall’altra una che progressivamente scompare.

Resta quindi sul tavolo una lettura che rinuncia alle spiegazioni a senso unico. Il cambiamento climatico continua a figurare tra le cause, ma viene affiancato dall’affermazione di Homo sapiens, e proprio questa combinazione potrebbe raccontare meglio di qualsiasi altra ipotesi come si è arrivati alla scomparsa dei Neanderthal. Il clima, da solo, non li avrebbe spazzati via.

Fonte: TecnoAndroid