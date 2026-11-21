Un ricercatore di Anthropic ha formulato una previsione piuttosto inquietante sul futuro dell’intelligenza artificiale, secondo cui la tecnologia potrebbe un giorno rendere quasi ogni essere umano permanentemente inoccupabile. In uno scenario del genere sarebbero i governi a doversi fare carico del sostentamento economico delle persone. A parlarne è Tao Lin, che lavora sulle misure di sicurezza dei modelli Claude, durante un’intervista pubblicata il 15 novembre. Nella stessa occasione Lin ha ipotizzato che un’IA superumana in senso ampio, cioè capace di eguagliare o superare i migliori esperti umani in quasi tutti i campi, potrebbe arrivare entro la fine del 2027.

Questo non significa però che la disoccupazione di massa debba per forza esplodere entro quella data. Il ricercatore immagina piuttosto un passaggio graduale, con l’IA che cancella poco alla volta i mestieri esistenti fino a rendere il lavoro umano economicamente superfluo.

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Anthropic: il ruolo della robotica e i timori sul controllo dell’IA

Nel corso del colloquio, durato circa un’ora, Lin ha spiegato che la sua stima personale colloca l’arrivo di un’intelligenza artificiale superumana a circa 1,3 anni di distanza. Sistemi di questo tipo potrebbero superare anche i professionisti più affermati in ambiti molto diversi tra loro, dalla programmazione al cinema. Ancora più delicata è la parte dedicata all’occupazione. Secondo Lin “praticamente tutti gli esseri umani sulla Terra diventeranno permanentemente inoccupabili” e finiranno per dipendere dal welfare pubblico per vivere.

Il percorso descritto è abbastanza lineare. All’inizio i lavoratori perderebbero il proprio impiego man mano che l’IA diventa in grado di svolgere compiti sempre più complessi. Molti si sposterebbero poi verso altre professioni, che però a loro volta potrebbero sparire. C’è comunque un ostacolo importante che impedirebbe a questa transizione di compiersi subito, ed è la robotica. Modelli sempre più capaci potrebbero automatizzare buona parte del lavoro intellettuale, ma sostituire le persone in tutta l’economia fisica richiederebbe una diffusione capillare di robot avanzati, fabbriche automatizzate e infrastrutture di supporto. Per questo Lin prevede un ritardo considerevole tra la comparsa di un’IA superumana e il momento in cui il lavoro umano diventerà in larga parte obsoleto, senza indicare una data precisa per questo esito.

Il ricercatore ha espresso anche preoccupazione per la possibilità che l’umanità perda il controllo di sistemi sempre più autonomi. A uno scenario in cui un’IA avanzata finisca per eliminare l’umanità dalla scena attribuisce una probabilità di circa il 20%.

Cosa dicono gli studi di Anthropic sul mercato del lavoro

Va precisato che le dichiarazioni di Lin sono previsioni personali e non rappresentano la posizione ufficiale di Anthropic. Le prove disponibili, del resto, non dimostrano che una disoccupazione diffusa sia inevitabile. Una ricerca pubblicata dall’azienda a marzo 2026 non ha rilevato alcun aumento sistematico della disoccupazione tra chi svolge professioni molto esposte all’IA dalla fine del 2022. Lo stesso studio ha però individuato segnali ancora incerti di un rallentamento delle assunzioni tra i lavoratori più giovani in alcuni settori esposti, un possibile indizio che la tecnologia stia cominciando a incidere sulle opportunità di impiego.

Dai dati emerge inoltre che il 68% dell’utilizzo osservato di Claude riguarda attività che in teoria l’IA potrebbe svolgere da sola, anche se questo non si traduce automaticamente in posti di lavoro persi. La ricerca mette in luce un divario notevole tra la capacità teorica dell’intelligenza artificiale di svolgere compiti professionali e il suo uso reale negli ambienti di lavoro, soprattutto in informatica, finanza e ruoli amministrativi.

L’azienda ha comunque riconosciuto il rischio di ripercussioni economiche più durature. A luglio ha annunciato un fondo di ricerca da circa 170 milioni di euro dedicato alle conseguenze economiche dell’IA, che comprende lo studio di riforme dei sussidi di disoccupazione, forme di sostegno al reddito a lungo termine e altri strumenti per aiutare chi perde il lavoro.

Lin, dal canto suo, ritiene che lo sviluppo dell’IA stia procedendo troppo in fretta perché la società possa adattarsi in modo sicuro. Per questo propone di rallentare la ricerca sui modelli di frontiera a circa un quarto del ritmo attuale, così da lasciare il tempo a misure di sicurezza e politiche pubbliche di mettersi al passo. Ha anche sostenuto che le persone hanno motivi legittimi per essere arrabbiate con chi sviluppa queste tecnologie, lui compreso, perché si stanno portando avanti strumenti capaci di ridisegnare il loro futuro senza averne ottenuto il consenso.

Fonte: TecnoAndroid