Intel ha deciso di aprire le porte dei suoi laboratori e di mostrare cosa succede davvero quando nasce una nuova generazione di memoria DDR5. Il dato più curioso riguarda i primi prototipi di DRAM, che nella maggior parte dei casi non superano i test iniziali e richiedono un lungo lavoro di squadra tra il colosso dei processori e le aziende che producono i chip di memoria. Nel racconto trova spazio anche la corsa verso capacità più elevate, con moduli da 128GB che permettono di arrivare a 256GB di RAM usando appena due banchi.

A spiegare il dietro le quinte è stato Gabe Gelfand, Senior Memory Technology Program Manager di Intel, nel quarto episodio della serie Inside the Memory Stack. L’azienda collabora con i grandi nomi del settore come Samsung, SK hynix e Micron, oltre che con il consorzio JEDEC, per sviluppare e verificare le memorie destinate a desktop e portatili. Secondo Gelfand DDR5 e LPDDR5 si sono rivelate particolarmente ostiche rispetto al passato per via della maggiore complessità, delle tensioni operative più basse e di margini elettrici sempre più ristretti. Ecco perché Intel deve coordinarsi anche con chi fornisce circuiti di gestione dell’alimentazione (PMIC), driver di clock e circuiti stampati.

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Intel DDR5: prototipi che non partono e migliaia di test

Uno dei passaggi più interessanti riguarda il classico dilemma dell’uovo e della gallina. I produttori di memorie hanno bisogno di piattaforme di prova funzionanti per sviluppare i propri chip, mentre Intel ha bisogno di campioni funzionanti per abilitare e validare quelle stesse piattaforme. La soluzione passa da uno scambio continuo di hardware, software e metodologie di test e quando spedire le apparecchiature non è pratico i partner vengono invitati direttamente nelle strutture dell’azienda.

Il lavoro parte da una piattaforma di riferimento principale e le conoscenze acquisite vengono poi trasferite ai sistemi derivati con la stessa architettura. Così le memorie CUDIMM e CSODIMM possono essere verificate prima sui desktop e poi sui processori mobili della serie HX, mentre i test LPCAMM svolti su HX tornano utili anche alla serie H, pur con qualche ritocco legato alle diverse funzioni di risparmio energetico.

Gelfand ammette senza giri di parole che i primi campioni di DRAM spesso non funzionano affatto: “Nella maggior parte dei casi lo inseriamo e non funziona”. Niente di anomalo però. È una fase normale dello sviluppo, seguita da debug e analisi dei guasti, a volte con confronti quotidiani tra Intel e i fornitori, che applicano correzioni capaci di arrivare fino al livello del die prima di inviare nuovi esemplari. La validazione coinvolge migliaia di CPU e moduli e si complica ulteriormente con le configurazioni LPDDR, dove i chip sono saldati sulla scheda madre e non si sostituiscono con la facilità dei normali DIMM. Rispetto alle DDR4, inoltre, le DDR5 integrano sul modulo il PMIC e un hub SPD, componenti che migliorano la regolazione dell’alimentazione ma vanno controllati a loro volta.

Margini sempre più stretti e capacità in crescita

Con l’aumento delle frequenze i margini elettrici e di temporizzazione si assottigliano e gli ingegneri devono considerare le differenze tra singoli chip e perfino tra un avvio e l’altro del sistema. Qui entra in gioco il Memory Reference Code, il firmware che addestra e configura il sottosistema di memoria in base ai moduli installati. Intel lo affina di continuo, intervenendo su timing, tensioni e altri parametri per supportare quante più configurazioni possibili.

Sul fronte della capienza molto dipende dai progressi produttivi. Alder Lake ha introdotto il supporto ai die DDR5 da 16Gb (2GB), Raptor Lake è salito a 24Gb (3GB) e Arrow Lake è arrivato a 32Gb (4GB). Proprio questi die rendono possibili i CQDIMM a quattro rank. Installare due DIMM per canale aumenta la memoria disponibile ma complica l’integrità del segnale, motivo per cui Intel preferisce un solo modulo per canale, soluzione che però di norma significa meno slot e meno spazio. I nuovi moduli raddoppiano la capacità del singolo banco e con i die da 32Gb arrivano a 128GB ciascuno, portando un desktop dual channel a 256GB con due soli DIMM.

La tecnologia ha già dato prova di sé quest’anno, quando ASRock ha raggiunto 7.400 MT/s con 256GB di memoria sulla scheda madre Z890I Nova WiFi R2.0, sfruttando due CQDIMM Kingston da 128GB. Intanto Intel prosegue il lavoro con JEDEC e i partner su ottimizzazione dei timing, lunghezza delle piste sulle schede madri, routing dei PCB e progettazione dei moduli.

Fonte: TecnoAndroid