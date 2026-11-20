Il modello EUROPA sfiora i 1.000 miliardi di parametri ed è uno dei progetti di intelligenza artificiale più ambiziosi nati nel Vecchio Continente. A guidarne lo sviluppo c’è una società italiana, che coordina un lavoro dal respiro europeo. Le dimensioni del sistema lo portano molto vicino a Kimi K2, il noto modello cinese, e i primi test segnalano progressi importanti nella fase di addestramento. Si tratta di un segnale preciso, perché dimostra che anche in Europa si può lavorare su architetture di questa scala e che la spinta parte proprio dall’Italia.

Il dato che colpisce di più è naturalmente quello legato alla grandezza. Parlare di quasi mille miliardi di parametri significa collocare EUROPA nella fascia dei sistemi più imponenti in circolazione, un territorio finora presidiato quasi esclusivamente da realtà extraeuropee. Per chi non mastica il linguaggio tecnico basta pensare ai parametri come alle tante piccole regolazioni interne che un modello affina mentre impara.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa vuol dire avere quasi mille miliardi di parametri

In un modello linguistico i parametri sono valori numerici che vengono calibrati durante l’apprendimento. Più sono numerosi e più il sistema ha margine per cogliere sfumature e relazioni nei dati su cui si allena. Non è una garanzia automatica di qualità, sia chiaro, però la scala resta uno degli indicatori più osservati quando si confrontano i diversi progetti.

Ed è proprio qui che il modello EUROPA si fa notare. Arrivare così vicino alla soglia dei mille miliardi richiede competenze, risorse e una pianificazione accurata di ogni passaggio. Il fatto che il coordinamento sia affidato a una realtà italiana aggiunge un elemento in più, perché sposta il baricentro di una partita che di solito si gioca altrove.

Il confronto con Kimi K2 e la riscossa europea

Il paragone con Kimi K2 non è casuale. Il modello cinese viene spesso citato come termine di riferimento tra i sistemi di grandi dimensioni, e trovarsi quasi alla pari sul piano della scala colloca EUROPA in una posizione di tutto rispetto. Non si parla ancora di una sfida diretta sulle prestazioni, ma di un avvicinamento in termini di grandezza che pochi avrebbero dato per scontato.

Dietro c’è l’idea di una vera riscossa europea nel campo dell’IA, con l’Italia nel ruolo di apripista. Il progetto nasce infatti in Europa e punta a dare al continente uno strumento proprio, sviluppato sotto una guida italiana e con dimensioni paragonabili a quelle dei protagonisti internazionali del settore.

I primi risultati dell’addestramento

La fase di addestramento è quella più delicata nella vita di un modello di questo tipo, perché è lì che il sistema impara a comprendere e generare linguaggio. Su modelli di tale portata ogni avanzamento richiede tempo e capacità di calcolo notevoli, quindi i riscontri raccolti lungo il percorso diventano preziosi per capire se la direzione intrapresa è quella giusta.

Per EUROPA le prime verifiche vanno in senso positivo. Il modello sta prendendo forma passo dopo passo e i test effettuati finora mostrano progressi importanti proprio nel processo di addestramento, il terreno su cui si misura la solidità di un progetto di intelligenza artificiale con quasi 1.000 miliardi di parametri sviluppato in Europa sotto la guida di una società italiana.

Fonte: TecnoAndroid