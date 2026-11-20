La storia Instagram pubblicata da Elly Schlein in attesa di GTA 6 si è trasformata in un piccolo caso politico, con il Codacons che ha deciso di criticare apertamente la segretaria del PD. Secondo l’associazione dei consumatori quel contenuto condiviso sui social rappresenterebbe una forma di promozione gratuita per il videogioco e, allo stesso tempo, un messaggio inopportuno ai giovani. Quello che poteva sembrare un semplice gesto di entusiasmo da appassionata è diventato così l’oggetto di una contestazione pubblica, che ha acceso i riflettori su un tema ben più ampio del singolo post. Il punto, almeno per chi ha sollevato la questione, non riguarda tanto il gioco in sé quanto il ruolo di chi ne parla. Una leader politica con un seguito molto ampio non è una persona qualunque quando decide di mostrare interesse per un prodotto commerciale, ed è proprio su questo aspetto che si concentra la critica dell’associazione. Il dibattito, insomma, si gioca sul confine sottile tra la sfera privata e quella pubblica di una figura istituzionale.

Un titolo che supera i confini del mondo videoludico

Per capire come una semplice storia sui social sia riuscita a generare tanto rumore bisogna partire dalla portata di GTA VI. Il nuovo capitolo firmato Rockstar Games è ormai qualcosa che va oltre il perimetro dei videogiochi e coinvolge un pubblico molto più vasto di quello composto dai soli giocatori abituali. Basta dare un’occhiata ai social network per rendersi conto di quanto l’attesa sia diffusa e trasversale, capace di unire persone con età, interessi e percorsi completamente diversi.

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Non sorprende quindi che anche diverse personalità del nostro Paese abbiano manifestato apertamente la propria curiosità per l’ultima fatica della software house. Tra i tanti volti noti che si sono lasciati andare all’entusiasmo compare appunto la segretaria dem, che ha scelto di condividere con i propri follower l’attesa per GTA 6. Un comportamento che, di per sé, rispecchia quello di milioni di utenti in tutto il mondo, ma che assume un peso differente quando a esprimerlo è il vertice di uno dei principali partiti italiani.

Le contestazioni dell’associazione dei consumatori

Le obiezioni mosse dal Codacons seguono due direzioni precise. La prima riguarda l’aspetto commerciale della vicenda. Mostrare pubblicamente l’attesa per un prodotto in uscita, secondo l’associazione, equivarrebbe a fare pubblicità gratuita al gioco, sfruttando la visibilità di cui gode un personaggio politico di primo piano. In pratica il post finirebbe per amplificare l’eco mediatica attorno al titolo senza che questo venga presentato come un contenuto promozionale.

La seconda critica tocca invece il rapporto con le nuove generazioni. Per l’associazione quella storia veicolerebbe un messaggio inopportuno ai giovani, una platea che segue con attenzione sia il mondo dei videogiochi sia i profili social dei personaggi pubblici. È proprio la combinazione tra l’influenza di una leader politica e la popolarità del titolo di Rockstar Games a rendere la questione delicata agli occhi di chi ha deciso di intervenire.

Così la storia condivisa da Elly Schlein è passata in poco tempo da semplice testimonianza di entusiasmo per uno dei giochi più attesi a vero e proprio caso, con il Codacons che ha contestato alla segretaria del PD sia la promozione gratuita offerta a GTA 6 sia il messaggio rivolto ai ragazzi.

Fonte: TecnoAndroid