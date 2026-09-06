GPT-6 Astra, OpenAI accelera sugli agenti autonomi

Con GPT-6 Astra OpenAI prova a spostare più in là il confine di quello che un modello può fare da solo, senza che qualcuno stia lì a controllare ogni singolo passaggio. È il nuovo modello presentato il 3 settembre, arrivato a meno di due mesi di distanza da GPT-5.6 Sol, e viene raccontato dall’azienda come un salto generazionale in aree come navigazione web, uso del computer, ingegneria del software, cybersicurezza, scienza e attività professionali. Vale la pena tenere a mente da dove arrivano queste valutazioni: sono affermazioni della stessa OpenAI, non verdetti indipendenti.

Il punto interessante sta proprio nella tensione che accompagna il lancio. Più un sistema di intelligenza artificiale è capace di lavorare al posto nostro, meno viene voglia di sorvegliarne ogni mossa. È la promessa degli agenti: si dà un obiettivo, e il modello si arrangia per buona parte del percorso. Ma mentre sostiene che Astra può prendersi in carico più lavoro dei modelli precedenti, la compagnia ammette anche che capire e supervisionare cosa fanno davvero questi sistemi diventa sempre più complicato.

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Cosa promette di fare GPT-6 Astra nella pratica

L’ambizione si capisce meglio scendendo sulle cose concrete. Secondo OpenAI, GPT-6 Astra può occuparsi di lavori come la preparazione delle tasse, la ricerca di una casa, lo sviluppo di un videogioco, la generazione di un render architettonico o la formattazione di un documento legale. E può muoversi sul web, usare strumenti, portare a termine processi con poco intervento umano.

Questa è la logica della IA agentica: non chiedere una risposta e basta, ma delegare un compito fatto di più passaggi, con decisioni intermedie. Nei test interni la compagnia parla di numeri piuttosto netti. Una ricerca di qualcuno che si occupasse dei gatti sarebbe passata da 30 minuti a 5 minuti e 27 secondi. Una ricerca di lavoro, da cinque ore a 2 minuti e 51 secondi. Sono dati che arrivano dalle prove interne di OpenAI, quindi vanno letti per quello che sono, ma danno l’idea di dove punta il modello.

Dove arriva Astra e con quale distribuzione

La distribuzione parte in modo cauto. Astra arriva prima a un gruppo limitato di organizzazioni e, sempre secondo quanto comunicato da OpenAI, si estenderà nei prossimi giorni ai piani Plus, Pro, Business ed Enterprise, oltre che alle API e ad AWS. Un rollout progressivo, insomma, che segue lo schema già visto con altri lanci dell’azienda. Il ritmo con cui questi modelli si susseguono resta un dato in sé. Meno di due mesi tra GPT-5.6 Sol e il nuovo arrivato: un intervallo che dice parecchio sulla velocità della corsa in cui si è infilato il settore. E che rende ancora più delicata la questione del controllo, perché ogni generazione aggiunge autonomia prima che ci sia il tempo di digerire davvero la precedente.

Il nodo della supervisione

Qui sta la parte che OpenAI non nasconde. Man mano che i sistemi diventano più capaci di gestire catene lunghe di azioni, capire cosa stiano facendo e perché diventa un problema tecnico serio. La supervisione di un modello che risponde a una domanda è una cosa. Seguire un agente che naviga, clicca, usa strumenti e compila documenti per conto di qualcuno è tutt’altra faccenda.

Il paradosso è evidente: il valore di questi strumenti cresce proprio nella misura in cui non serve più stargli addosso, e allo stesso tempo è quella distanza a rendere più difficile accorgersi degli errori. OpenAI presenta GPT-6 come il modello che può fare molto di più per gli utenti, riconoscendo però che la trasparenza su quel “molto di più” non cresce alla stessa velocità delle capacità.