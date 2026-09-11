Google porta Gemini Live su Gmail, Documenti e Keep

Le nuove esperienze di IA conversazionale firmate Google hanno finalmente smesso di essere una demo da palco e stanno arrivando davvero sugli smartphone e sui computer di chi usa Gmail, Keep e Documenti. Poco più di tre mesi dopo l’anteprima mostrata al Google I/O 2026, i modelli Gemini Audio entrano ufficialmente in tre applicazioni della suite Workspace, con l’obiettivo dichiarato di far svolgere buona parte delle attività quotidiane usando solo la voce.

Il ragionamento di Google è abbastanza lineare: scrivere, cercare, appuntarsi qualcosa al volo sono gesti che oggi richiedono ancora tastiera, clic e una certa dose di pazienza. Con le tre nuove funzioni, battezzate Gmail Live, Docs Live e Keep Live, l’idea è trasformare tutto in una conversazione. Cercare nella posta in arrivo, organizzare idee sparse, fare brainstorming su una bozza: tutto parlando, senza toccare nulla.

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Come funzionano Gmail Live, Docs Live e Keep Live

Partiamo dalla posta elettronica, che è forse il caso d’uso più immediato. Gmail Live punta a cancellare del tutto la ricerca manuale, quella fatta di filtri, parole chiave provate a caso e scroll infinito. Basta formulare una domanda con linguaggio naturale e sarà l’assistente ad analizzare la casella e a restituire l’informazione richiesta. Un piccolo cambio di abitudine che, per chi convive con migliaia di messaggi non archiviati, può valere parecchio tempo risparmiato ogni settimana.

Su Google Documenti il discorso si fa più ambizioso. Docs Live non si limita a trascrivere, ma si comporta come un co-autore vero e proprio: raccoglie le indicazioni vocali e le trasforma in una prima bozza strutturata. Da lì in avanti la scrittura procede a quattro mani, con l’assistente che organizza i pensieri, dà una forma al testo e propone approfondimenti. C’è anche un aspetto interessante sul fronte dei dati: previa autorizzazione esplicita, la funzione può andare a recuperare dettagli rilevanti da Gmail, Google Drive, Google Chat e persino dal Web, così da arricchire il documento senza costringere a saltare da una scheda all’altra.

Il terzo tassello riguarda l’app delle note. Keep Live prende quello che Google descrive come il flusso di coscienza dell’utente, lo elabora in background e lo restituisce sotto forma di elenchi e appunti ordinati. Nessuna parola digitata, nessuna riorganizzazione manuale a posteriori. Keep, che finora è rimasto uno strumento volutamente essenziale, si avvicina così a una vera piccola suite per la gestione degli appunti strutturati.

Da quando sono disponibili e chi le può usare

Il rollout delle nuove esperienze basate su Gemini Audio parte da questa settimana e riguarda per il momento la clientela consumer, con l’estensione ai clienti aziendali già annunciata come prossima. Le limitazioni però ci sono e vale la pena tenerle a mente, perché non si tratta di funzioni gratuite per chiunque abbia un account Google.

Gmail Live e Keep Live sono riservate a chi ha una sottoscrizione ai piani Google AI Plus, AI Pro oppure AI Ultra. Docs Live, invece, alza leggermente l’asticella e resta appannaggio degli abbonati ai soli piani AI Pro e AI Ultra. Una distinzione che lascia intuire quanto la funzione dedicata a Documenti sia più esigente in termini di risorse, visto che deve gestire generazione di testo, struttura e recupero di informazioni da fonti diverse.

Il quadro complessivo racconta di una Google che continua a spostare il baricentro dei propri servizi verso l’interazione vocale, dopo anni in cui l’assistente era rimasto sostanzialmente confinato a comandi rapidi e domande secche. Qui il registro cambia: non più singole istruzioni, ma un dialogo continuo con l’applicazione, che ascolta, interpreta e produce qualcosa di utilizzabile. Le tre novità della suite Workspace vengono distribuite progressivamente, quindi la comparsa sui singoli account potrebbe richiedere qualche giorno in più rispetto all’annuncio ufficiale.