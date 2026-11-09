Google Pixelsnap al minimo storico su Amazon: Qi2 a metà prezzo

Il caricabatterie magnetico Google Pixelsnap tocca il suo minimo storico su Amazon con un taglio di prezzo che difficilmente passa inosservato. Si tratta del primo caricatore wireless Qi2 firmato direttamente da Google, nato per accompagnare la famiglia Pixel 10 ma capace di funzionare senza problemi anche con molti altri smartphone. Il listino ufficiale parlava di 49,99 euro e adesso ne bastano 24,99, quindi praticamente la metà. Per chi aspettava il momento giusto per mettere sulla scrivania un accessorio di ricarica magnetica ben fatto, questa può essere l’occasione buona.

Come funziona Google Pixelsnap tra magneti Qi2 e ricarica fino a 25W

Il cuore del prodotto è la tecnologia magnetica Qi2. Basta avvicinare il caricatore al retro del telefono Pixel e i magneti fanno il resto, agganciandolo e allineandolo da soli alla bobina interna. Niente tentativi a vuoto né smartphone appoggiati storti che smettono di caricarsi a metà notte. Sui modelli più recenti della gamma la ricarica wireless arriva fino a 25W, una velocità di tutto rispetto per un accessorio senza fili.

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Un dettaglio pratico che si apprezza ogni giorno riguarda il cavo. Google ha scelto di integrare direttamente nel disco un cavo USB C lungo un metro, così sulla scrivania non restano fili sparsi e serve soltanto collegarlo a un alimentatore compatibile. Le misure raccontano un oggetto davvero compatto con un diametro di circa 56 millimetri, uno spessore di appena 5,4 millimetri e un peso di 54 grammi. La scocca unisce alluminio e policarbonato e contiene almeno il 15% di materiali riciclati, mentre la confezione è priva di plastica al 100%. Anche sul fronte dei materiali, insomma, il caricatore di Big G mostra una certa cura.

Compatibilità con Pixel, iPhone e altri smartphone

La compatibilità è uno dei punti più interessanti di Pixelsnap. Con Pixel 10 la potenza arriva fino a 15W, mentre Pixel 11 sfrutta pienamente i 25W disponibili. Il dispositivo però non si ferma alla casa di Mountain View e lavora con qualsiasi smartphone dotato di certificazione Qi2 fino a 15W. Nel gruppo rientrano anche gli iPhone a partire da iPhone 12, con l’unica eccezione di iPhone SE e iPhone 16e.

C’è poi una curiosità tecnica tutt’altro che banale. Le dimensioni del caricatore coincidono con quelle del primo MagSafe di Apple e questo significa che Pixelsnap si adatta anche ai supporti progettati in origine per quell’accessorio. Chi ha già in casa un supporto da scrivania o da comodino pensato per il caricatore della Mela può quindi riutilizzarlo senza dover comprare altro.

Prezzo dimezzato per Pixelsnap su Amazon

Veniamo ai numeri. Il prezzo originale di 49,99 euro scende a 24,99 euro con uno sconto del 50% che porta il caricatore wireless di Google al suo prezzo più basso di sempre. Rispetto ai 41,71 euro richiesti di recente il risparmio netto è di circa 17 euro, una cifra interessante per un accessorio ufficiale. L’offerta è disponibile su Amazon con spedizione rapida.

Il Black Friday è ancora lontano e trovare un calo di prezzo così marcato su un prodotto Google non capita spesso. Lo sconto riguarda soprattutto chi possiede già un Pixel 10 o sta valutando l’acquisto della nuova serie, ma vista la compatibilità con gli smartphone Qi2 e con gli iPhone più recenti il pubblico potenziale è decisamente più ampio. Al momento Google Pixelsnap è acquistabile su Amazon a 24,99 euro invece di 49,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid