Fibra 10 Gbps: il vero collo di bottiglia è dentro casa

La fibra 10 Gbps rappresenta oggi il traguardo più ambizioso per chi cerca una connessione davvero fulminea, ma la partita più difficile non si gioca sulla linea. Si gioca dentro casa. La fibra ottica raggiunge infatti un numero sempre maggiore di aree in Italia e con lei arrivano velocità che fino a poco tempo fa sembravano riservate alle aziende. Eppure per sfruttare davvero queste prestazioni servono dispositivi e cavi adeguati, altrimenti buona parte del potenziale resta solo un numero scritto sul contratto.

Il principio di fondo è piuttosto intuitivo. Una rete corre quanto il suo anello più debole e una linea velocissima non basta da sola a garantire un’esperienza all’altezza. Se qualcosa lungo il percorso rallenta il flusso dei dati, quel limite diventa automaticamente il collo di bottiglia dell’intero sistema.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché la velocità della linea non basta

Chi sottoscrive un abbonamento in fibra 10 Gbps tende a pensare che il lavoro sia finito nel momento in cui il tecnico completa l’installazione. In realtà è lì che comincia la parte meno visibile e spesso più trascurata. La banda arriva fino al punto d’ingresso dell’abitazione, poi deve essere distribuita ai vari apparecchi collegati. E ogni passaggio conta.

Il router è il primo elemento da considerare. È lui a ricevere il segnale e a smistarlo verso computer, console, televisori e smartphone. Se non è progettato per gestire volumi di traffico così elevati, la connessione ultraveloce viene di fatto ridimensionata ancora prima di raggiungere i dispositivi. Lo stesso discorso vale per le porte di rete dei singoli apparecchi, che devono essere in grado di accogliere una quantità di dati coerente con quella offerta dalla linea.

Insomma la velocità promessa dall’operatore è solo una parte dell’equazione. L’altra dipende interamente dall’attrezzatura domestica e da come viene organizzata.

Il peso della rete domestica

La rete domestica è probabilmente il vero banco di prova per chi passa a connessioni di questo livello. Molte abitazioni dispongono di impianti pensati in un’epoca in cui le esigenze erano decisamente più modeste e quei vecchi collegamenti possono diventare un freno silenzioso. Il problema è che spesso nessuno se ne accorge, perché la navigazione resta comunque fluida per le attività di tutti i giorni.

I cavi meritano un’attenzione particolare. Un cablaggio non adeguato riduce le prestazioni anche quando router e computer sono di ultima generazione, vanificando l’investimento fatto sul resto. Per questo chi punta alla fibra più veloce dovrebbe verificare anche la qualità dei collegamenti fisici, a partire da quelli che uniscono il router agli apparecchi più esigenti.

Poi c’è la questione della connessione senza fili. Il WiFi è comodo e ormai indispensabile, ma la sua resa dipende da molti fattori come la distanza, le pareti e la compatibilità dei dispositivi. Per ottenere il massimo da una linea così potente il collegamento via cavo resta generalmente la strada più affidabile, soprattutto per computer fissi e postazioni di lavoro.

La diffusione della fibra ottica sul territorio italiano apre quindi scenari interessanti, a patto di accompagnarla con un ammodernamento dell’ambiente domestico. Una linea da 10 Gbps esprime il suo valore solo quando router, cavi e dispositivi lavorano allo stesso ritmo e permettono ai dati di viaggiare senza ostacoli fino all’utente finale.

Fonte: TecnoAndroid