vivo X Fold6 a 1.799€ su Amazon: il pieghevole ZEISS cala del 18%

Su Amazon vivo X Fold6 5G nella versione 12GB+512GB è sceso a 1.799€, ben al di sotto dei 2.199€ del prezzo di listino. Si tratta di uno sconto del 18% su un pieghevole che punta dritto alla fascia più alta del mercato, con fotografia firmata ZEISS, chipset Dimensity 9500 Super e doppio display AMOLED a 120Hz. Mettere insieme tutto questo restando sotto la soglia dei 2.000€ non è affatto semplice, e con questa promozione il dispositivo diventa decisamente più avvicinabile.

Il vero biglietto da visita di vivo X Fold6 è il comparto fotografico, con un sensore da 200 MP e un teleobiettivo periscopico capace di arrivare fino a 100x di zoom ibrido. Al prezzo pieno il telefono si collocava tra i pieghevoli più costosi in circolazione nel nostro Paese. Con il taglio applicato da Amazon il quadro cambia in modo sensibile, e vale la pena guardare da vicino cosa offre.

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Display, potenza e un comparto camera fuori dal comune

Il formato è quello a libro, che una volta aperto rivela un display interno LTPO AMOLED da 8,02 pollici con risoluzione 2312×2504 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz e supporto a HDR10+ e Dolby Vision. Da chiuso si utilizza invece il pannello esterno da 6,51 pollici. Entrambi gli schermi vantano la certificazione ZEISS Master Color Display 8T AMOLED LTPO, pensata per garantire colori fedeli sia in modalità compatta sia con lo smartphone completamente spalancato.

Sotto la scocca lavora il nuovo MediaTek Dimensity 9500 Super, realizzato con processo produttivo a 3nm e personalizzato congiuntamente da vivo e MediaTek per reggere senza fatica il multitasking più intenso e le funzioni di intelligenza artificiale. Il processore è affiancato da 12GB di RAM LPDDR5X e 512GB di memoria UFS 4.1, ai quali si aggiunge un chip dedicato all’elaborazione delle immagini, il V3+, che si occupa interamente della parte fotografica.

La fotocamera resta comunque l’elemento che più distingue questo pieghevole dalla concorrenza. Accanto al sensore principale da 200 MP trova posto un teleobiettivo periscopico 3x ZEISS con l’apposito rivestimento del marchio tedesco, stabilizzazione ottica e stabilizzazione certificata CIPA 4,5. La funzione Hyper Zoom ZEISS porta l’ingrandimento fino a 100x, mentre chi desidera andare ancora oltre può sfruttare la compatibilità esclusiva con il teleconvertitore vivo ZEISS Gen 2, venduto a parte, che estende la focale equivalente fino a 200mm.

Per l’autonomia c’è una batteria BlueVolt da 6900mAh con ricarica rapida FlashCharge da 80W. Sul fronte software il telefono gira con Android 17 e l’interfaccia OriginOS 7 Fold, che include strumenti di produttività come Workbench Origin e una funzione basata sull’intelligenza artificiale per trascinare contenuti da un’app all’altra. Sono soluzioni pensate soprattutto per chi lavora spesso in mobilità e sfrutta lo schermo grande come una piccola postazione.

Quanto costa vivo X Fold6 con lo sconto su Amazon

In Italia il listino ufficiale di vivo X Fold6 nella configurazione 12GB+512GB è fissato a 2.199€. Su Amazon il pieghevole è ora disponibile a 1.799€, con un risparmio di 400€ rispetto al prezzo pieno. La promozione riguarda la colorazione Blue, una delle due varianti commercializzate ufficialmente sul mercato italiano insieme alla Black, che al momento non rientra nell’offerta.

Per chi punta a sfruttare al massimo le capacità fotografiche c’è un dettaglio da tenere presente. Il teleconvertitore ZEISS rimane un accessorio opzionale e non è incluso nella confezione di questa configurazione base, quindi va acquistato separatamente rispetto allo smartphone.

Fonte: TecnoAndroid