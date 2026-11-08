Windows 11 26H2 per tutti: da Windows 10 senza passaggi intermedi

La distribuzione di Windows 11 26H2 è ufficialmente arrivata al traguardo. Nel corso del weekend Microsoft ha confermato che la nuova versione del suo sistema operativo è ora disponibile su tutti i dispositivi compatibili, compresi quelli che non hanno ancora lasciato Windows 10. C’è però una condizione da rispettare, perché questi computer devono risultare ancora coperti dal programma di supporto esteso. Senza quella copertura il discorso cambia e l’aggiornamento non segue lo stesso percorso.

Da Windows 10 alla 26H2 senza passaggi intermedi

Per le macchine rimaste sul vecchio sistema la notizia ha un peso concreto. Il salto può avvenire in un colpo solo, direttamente verso l’ultimissima release, senza dover prima installare la 25H2 e poi la 26H2. Niente scalini quindi, nessuna versione di transizione da attraversare prima di arrivare a destinazione. Un dettaglio che a prima vista potrebbe sembrare tecnico ma che in realtà semplifica parecchio la vita a chi gestisce computer ancora fermi a Windows 10 e protetti dal supporto esteso.

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È un approccio che rende il passaggio decisamente più lineare. Invece di ragionare su una sequenza di aggiornamenti da completare uno dopo l’altro, basta un’unica installazione per portarsi alla piattaforma più recente proposta da Microsoft.

Un rilascio graduale per contenere i problemi

Il rollout era partito alla fine di settembre 2026 seguendo il consueto schema progressivo. Microsoft adotta questa strategia da tempo e non per caso. Quando un aggiornamento raggiunge un numero sempre maggiore di dispositivi, aumentano anche le combinazioni di hardware e software con cui deve fare i conti, e prima o poi qualche intoppo salta fuori. Allargare la platea un passo alla volta permette di intercettare questi inconvenienti prima che diventino un fastidio su larga scala.

La prudenza conta soprattutto negli ambienti aziendali. In un ufficio con decine o centinaia di postazioni un difetto diffuso può compromettere il funzionamento di numerosi sistemi contemporaneamente e, nei casi peggiori, mandare KO un’intera rete di computer. Una distribuzione a ondate riduce proprio questo rischio, dando il tempo di correggere eventuali errori prima che si propaghino ovunque.

Perché quest’anno tutto è andato più veloce

Qualche giorno fa Microsoft aveva già comunicato il completamento della distribuzione per i sistemi con Windows 11 25H2 e 24H2. Ora tocca anche a Windows 10 e il quadro risulta così completo. Colpisce soprattutto la rapidità con cui si è arrivati alla fine, visto che quest’anno l’avanzamento è stato molto più svelto rispetto a quanto osservato nelle tornate precedenti.

Dietro questa accelerazione ci sarebbero due scelte importanti. La prima riguarda le basi tecniche dell’aggiornamento, perché la 26H2 conserva le stesse fondamenta software delle due versioni che l’hanno preceduta, cioè la 24H2 e la 25H2. Lavorare su una piattaforma già collaudata rende inevitabilmente più semplice estendere il rilascio a un parco macchine così ampio.

Va poi chiarita la posizione della 26H1, che può creare un po’ di confusione. Sul piano tecnico è addirittura più recente della 26H2, ma si tratta di una release riservata esclusivamente ai computer equipaggiati con chip Snapdragon X2. Le due strade per ora restano separate e la convergenza tra le piattaforme dovrebbe arrivare probabilmente tra un anno o due.

Fonte: TecnoAndroid