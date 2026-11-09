Ops! Mobile: migrazione su rete TIM rinviata al 30 dicembre

Slitta di un mese la scadenza entro cui i già clienti di Ops! Mobile con SIM su rete Fastweb + Vodafone dovranno completare la migrazione alla rete TIM. L’operatore virtuale ha infatti aggiornato la data limite, che passa dal 30 novembre al 30 dicembre 2026. Il passaggio avverrà tramite una sostituzione gratuita della SIM, e sarà lo stesso operatore ad avvisare gli utenti non appena la procedura verrà aperta. La novità è comparsa in un nuovo banner nella home page del sito, che rimanda alla pagina dedicata già online da alcune settimane.

Per capire il motivo di questo cambio conviene fare un passo indietro. Ops! Mobile è un MVNO del Gruppo Ops! Italia che lavora come Air Time Reseller, cioè rivende all’ingrosso il traffico di un altro operatore occupandosi solo della commercializzazione con il proprio marchio e dell’assistenza clienti. Le SIM vengono invece realizzate dall’operatore di appoggio, che in questo caso è Noitel di Retelit Digital Services. Finora Noitel ha funzionato come virtuale di tipo ESP su rete Fastweb + Vodafone attraverso l’aggregatore tecnico Plintron, in 2G, 4G e 5G, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Retelit però sta spostando tutto sulla nuova piattaforma Full MVNO appoggiata a TIM, con SIM dal seriale ICCID 893969 al posto delle attuali che iniziano per 893954, il codice di Plintron.

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Una scadenza che è già cambiata più volte

Il 18 settembre 2026 l’operatore aveva annunciato l’avvio delle operazioni per il trasloco sulla rete TIM, sospendendo contemporaneamente la vendita delle SIM su rete Fastweb + Vodafone. Dal 23 ottobre 2026 sono poi arrivate le nuove SIM Retelit Full per chi si abbona da zero, accompagnate da un portafoglio di offerte tutte in 5G, con velocità limitata oppure Full Speed. Sul fronte dei clienti storici le indicazioni sono invece cambiate più di una volta. All’inizio si parlava di un passaggio graduale da portare avanti fino a marzo 2027, poi a inizio ottobre la finestra si era ristretta al 30 novembre 2026. Ora il nuovo termine è fissato al 30 dicembre 2026.

Il motivo di tanta attenzione è piuttosto semplice. Al momento Retelit mantiene due contratti wholesale attivi, quello con Plintron per le SIM ESP e quello con TIM per le nuove Full MVNO. Il primo però scadrà, e a quel punto le vecchie SIM di Noitel e dei suoi ATR smetteranno di funzionare. Restano quindi due strade, ovvero la portabilità interna verso le nuove schede Retelit oppure il passaggio a un altro operatore.

Come funzionerà il cambio SIM e cosa cambia nelle offerte

Per adesso non serve fare nulla. Il modulo per chiedere la sostituzione gratuita della SIM non è ancora disponibile e le schede attuali continuano a funzionare senza problemi. A breve i clienti riceveranno un’email con il modulo da compilare e tutte le istruzioni, anticipata da un SMS che segnalerà l’invio. L’operatore suggerisce di compilarlo il prima possibile, così da avere il tempo di ricevere e attivare la nuova scheda. Una volta arrivata la SIM Retelit Full basterà seguire la normale procedura di attivazione sul sito di Ops! Mobile, chiedendo la portabilità da Plintron a Retelit per conservare il proprio numero.

Il trasloco porta anche qualche vantaggio concreto. Chi ha un’offerta da 4,99 euro al mese passerà a 120 Giga in 5G allo stesso prezzo, mentre chi paga 7,50 euro al mese salirà a 175 Giga, anche qui senza aumenti. Le nuove condizioni scatteranno solo a migrazione conclusa e fino ad allora resterà attiva l’offerta in uso. Tutti i piani sulla rete TIM saranno abilitati al 5G base, fino a 250 Mbps, e al 5G Full, fino a 2 Gbps.

Cambia infine il numero breve dell’assistenza, che dopo la migrazione passerà dal 4060, condiviso con Noitel, al nuovo 4080. Il numero 0240709190, da chiamare da rete fissa o da un altro operatore mobile, rimarrà invariato. Fino al completamento del passaggio i clienti potranno continuare a contattare il servizio clienti tramite il 4060 dalle attuali SIM su rete Fastweb + Vodafone.

Fonte: TecnoAndroid