GTA 6, il trucco della Nuova Zelanda funziona anche su PS5?

Giocare a GTA 6 con qualche ora di anticipo su PlayStation 5 sfruttando il cosiddetto trucco della Nuova Zelanda è il desiderio di moltissimi appassionati, soprattutto in Italia. L’idea circola già da tempo tra i giocatori più impazienti e nasce da una scelta precisa sul lancio del titolo. Prima di lanciarsi in esperimenti, però, conviene capire bene da dove arriva questa possibilità e perché se ne parla tanto in relazione alle diverse console.

Un lancio scaglionato che cambia le regole del gioco

Il punto di partenza è semplice. Grand Theft Auto 6 non arriverà nelle mani dei giocatori nello stesso istante in tutto il pianeta. Rockstar Games ha infatti stabilito che il gioco diventi disponibile alla mezzanotte di ciascun paese, seguendo quindi l’ora locale e non un orario unico valido ovunque. Una decisione che, a prima vista, potrebbe sembrare un dettaglio tecnico e che invece ha conseguenze piuttosto concrete per chi aspetta il nuovo capitolo della saga.

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Con un sistema del genere, infatti, il fuso orario diventa decisivo. Le zone del mondo che vedono scoccare la mezzanotte per prime potranno avviare il gioco prima di tutte le altre, e il vantaggio non è affatto trascurabile. In alcune aree sarà possibile giocare fino a 12 ore prima rispetto al resto del globo. Mezza giornata di differenza, per un titolo atteso come pochi altri negli ultimi anni, rappresenta un margine enorme agli occhi di chi conta i minuti che mancano all’uscita.

È proprio qui che entra in scena la Nuova Zelanda. Essendo tra i primi paesi a raggiungere la mezzanotte, il territorio neozelandese si trasforma nel riferimento ideale per chi vorrebbe anticipare i tempi. Da questa constatazione è nato il trucco di cui si discute: provare in qualche modo ad allinearsi al calendario neozelandese per sbloccare il gioco con largo anticipo rispetto all’orario italiano.

Il trucco funziona su PS5 o solo su Xbox?

La vera domanda, quella che interessa maggiormente il pubblico italiano, riguarda la piattaforma. Non tutte le console gestiscono allo stesso modo le impostazioni legate alla regione e all’orario, ed è per questo che il dibattito si concentra sulla differenza tra PS5 e Xbox. Molti si chiedono se il metodo sia applicabile anche sulla console di Sony oppure se resti un’opzione riservata a chi gioca sulla piattaforma di Microsoft.

La questione non è banale, perché il funzionamento del trucco dipende interamente da come ciascun sistema riconosce il paese di appartenenza e, di conseguenza, il momento esatto in cui rendere disponibile GTA 6. Chi possiede una PlayStation 5 in Italia vorrebbe ovviamente sapere se potrà sfruttare lo stesso vantaggio di chi si trova dall’altra parte del mondo, senza dover attendere la mezzanotte italiana.

Il dubbio, insomma, è tutto qui. Il lancio scaglionato voluto da Rockstar Games apre una finestra temporale interessante per i più impazienti, ma la possibilità concreta di approfittarne cambia a seconda della console utilizzata. Ed è proprio su questo aspetto che si concentra l’attenzione di chi intende avviare Grand Theft Auto 6 con fino a 12 ore di anticipo grazie al trucco della Nuova Zelanda.

Fonte: TecnoAndroid