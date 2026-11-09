Very 9,99 Unlimited lascia la home ma resta attivabile online

Da oggi, 6 novembre 2026, l’offerta Very 9,99 Unlimited non compare più nella home page del sito ufficiale di Very Mobile. Il piano con Giga e minuti illimitati però non sparisce del tutto, perché resta attivabile attraverso alcune pagine dedicate che l’operatore semivirtuale tiene all’interno del proprio sito. Di fatto si torna alla situazione precedente, quando la proposta era sottoscrivibile quasi esclusivamente online e solo passando da questi percorsi specifici.

Dal 30 ottobre al 5 novembre 2026, in occasione di Halloween, il gestore aveva scelto di dare grande visibilità alla promozione mettendola in primo piano sulla home page e portandola anche nei punti vendita fisici. Come previsto, quella finestra si è chiusa e da oggi l’offerta non è più disponibile né nei negozi né nella pagina principale del sito.

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Dove trovare ancora Very 9,99 Unlimited

Per chi vuole attivare Very 9,99 Unlimited le strade sono sempre le stesse. L’offerta rimane nelle pagine “Passa a Very”, “Passa a Very da Iliad” e “Passa a Very da PosteMobile”, raggiungibili dai link che si trovano in fondo alla home page. Scegliendo “Passa a Very” bisogna indicare nel menu a tendina Iliad oppure un operatore virtuale, con l’esclusione di Kena, ho. Mobile e Spusu, e poi cliccare su “Scopri le offerte per te”. Chi arriva da Iliad o da PosteMobile può invece entrare direttamente nella pagina corrispondente senza ulteriori passaggi.

In certi casi sulla home page compare anche un popup che propone alcune delle principali offerte in base all’operatore di provenienza indicato, tra cui proprio questa. Una volta selezionata la tariffa si viene indirizzati alla pagina dedicata, dove si legge che la promozione resta disponibile fino al 30 novembre 2026, salvo cambiamenti. Fino alla stessa data è stato prorogato tutto il portafoglio di offerte standard, sia online sia in negozio, che prima risultava valido solo fino al 5 novembre.

C’è poi un effetto collaterale interessante. Con l’uscita della Unlimited dalla home è tornata disponibile Very 440 Giga MNP a 9,99 euro al mese, che era stata ritirata proprio quando la versione illimitata allo stesso prezzo aveva preso il suo posto. Restano accessibili anche le altre offerte underground con prezzi a partire da 4,99 euro al mese, comprese quelle della gamma Promo Meta pubblicizzate su Facebook e Instagram.

Cosa include l’offerta e chi può attivarla

Il pacchetto prevede ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e Giga illimitati fino in 5G Full Speed con velocità massima di 2 Gbps, il tutto a 9,99 euro al mese. Al momento dell’attivazione si pagano 0,99 euro a cui si aggiunge il primo mese anticipato, per una spesa iniziale complessiva di 10,98 euro.

Per sottoscriverla è obbligatorio richiedere la portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce o da altri operatori virtuali. Nell’elenco figurano tra gli altri 1Mobile, CMLink, DIGI, Enel Mobile, Lycamobile, Optima Italia, Sky Mobile, Tiscali e WithU. In fase di richiesta online è possibile scegliere una eSIM al posto della scheda fisica, mentre per il riconoscimento si può usare la videoidentificazione oppure, in modo più rapido, lo SPID e la CIE.

Il traffico illimitato va usato in modo personale e secondo buona fede. Le condizioni contrattuali fissano due soglie per i dati, ovvero un consumo mensile almeno 5 volte superiore alla media dei clienti con offerte analoghe oppure un traffico superiore al doppio di quella media per 3 mesi consecutivi.

Rete, 5G e roaming

Very Mobile è il servizio prepagato di WindTre, gruppo CK Hutchison, e i suoi clienti navigano sulla rete del gestore in 4G e, dal 25 novembre 2024, anche in 5G. Con questa tariffa il 5G Full Speed è compreso senza costi aggiuntivi, con velocità stimate fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Dove il 5G non arriva si viaggia in 4G fino a 300 Mbps in ricezione e 100 Mbps in invio. La copertura attuale raggiunge il 97% della popolazione in FDD DSS e l’82% in 5G TDD.

Chi vuole qualcosa in più può aggiungere l’opzione Very Plus, gratuita il primo mese e poi a 0,99 euro al mese anziché 1,99 fino al 3 dicembre 2026, con Giga extra e sconti su cinema e ristoranti. Nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS sono inclusi, mentre per il roaming dati le offerte da 9,99 euro prevedono nel 2026 una soglia di 14,90 Giga al mese. Oltre quel limite si paga circa 0,1342 centesimi di euro per ogni MB, IVA inclusa.

Fonte: TecnoAndroid