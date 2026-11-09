SSD esterno lento con le USB frontali: il problema è nel case

Chi collega un SSD esterno alle porte USB frontali del PC e si ritrova ad aspettare un’eternità per copiare un semplice video tende quasi sempre a dare la colpa all’unità di memoria. Il più delle volte però il dispositivo funziona benissimo e il vero freno sta da un’altra parte, cioè nel percorso che collega quella presa alla scheda madre. È un dettaglio che sfugge facilmente, eppure può fare una differenza enorme nella velocità di trasferimento dei dati.

Il fenomeno riguarda soprattutto i computer assemblati mettendo insieme componenti di generazioni diverse. Capita spesso infatti che un PC venga aggiornato un pezzo alla volta, magari cambiando processore e scheda madre ma tenendo il vecchio case perché ancora in buone condizioni. Il risultato è una macchina che sulla carta sembra moderna ma che nasconde al suo interno collegamenti meno recenti, pronti a rallentare tutto il resto senza che l’utente se ne accorga.

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Perché le porte USB frontali possono rallentare un SSD

Per capire cosa succede bisogna ricordare che le prese frontali non sono saldate direttamente sulla scheda madre come quelle posteriori. Fanno parte del case e per funzionare hanno bisogno di un cavo interno che le colleghi a un connettore della motherboard. Ogni elemento di questa catena ha le sue caratteristiche e la velocità finale dipende sempre dall’anello più debole. Se anche uno solo dei passaggi appartiene a una generazione più vecchia, i dati non potranno viaggiare più rapidamente di quanto quel tratto consenta.

Ecco perché un SSD veloce collegato davanti può comportarsi come una chiavetta di qualche anno fa. La memoria è perfettamente in grado di scrivere e leggere a ritmi elevati, ma il canale che deve attraversare non riesce a stargli dietro. Praticamente è come avere un’auto sportiva costretta a percorrere una strada di campagna piena di curve, con il motore che non può mai esprimere davvero il suo potenziale. Nei computer assemblati con parti di epoche differenti questo scenario è tutt’altro che raro.

Quali collegamenti controllare prima di cambiare dispositivo

Prima di correre ad acquistare una nuova unità di memoria conviene quindi fare qualche verifica. Il primo passo è capire che tipo di collegamento interno usano le prese del case e se è compatibile con quanto offre la scheda madre. Un connettore frontale datato abbinato a una motherboard recente, per esempio, finisce per limitare le prestazioni delle porte esposte all’esterno, indipendentemente dalla qualità del dispositivo che viene inserito.

Un test semplice e immediato consiste nel provare lo stesso trasferimento di file usando una delle porte sul retro del computer, che sono collegate direttamente alla scheda madre e non passano attraverso cavi interni aggiuntivi. Se la copia del video si completa in tempi molto più brevi, il problema è quasi certamente legato al percorso delle porte USB frontali e non all’SSD. A quel punto sostituire la memoria non servirebbe a nulla, perché il collo di bottiglia resterebbe esattamente dove si trova.

Fonte: TecnoAndroid