Google Pixel Watch 5 41mm a 327€ su Amazon con display da 3.000 nit

Arrivato sul mercato da pochissimo, Google Pixel Watch 5 mette già a segno un ribasso che in pochi avrebbero pronosticato. Su Amazon la versione compatta da 41mm scende infatti a 327,52€ al posto dei 419€ di listino, una cifra che si colloca tra le più basse mai viste per questo modello. Il prezzo riguarda uno smartwatch che porta al polso l’assistente Gemini Intelligence e un display capace di toccare i 3.000 nit di luminosità. La taglia ridotta si adatta bene ai polsi più sottili, e adesso l’hardware potenziato insieme alle funzioni dedicate alla salute arriva a un costo decisamente più accessibile rispetto al debutto. C’è uno sconto al check-out.

Display Actua 360 e Gemini al polso, cosa offre Pixel Watch 5

Il vero biglietto da visita del nuovo indossabile di Google è il display Actua 360, un pannello AMOLED LTPO dalla curvatura bombata che si fonde con il vetro di protezione. I numeri parlano di una densità di 320 ppi, di un refresh rate dinamico che va da 1 a 60Hz e di un picco di 3.000 nit. A difenderlo c’è un Corning Gorilla Glass 5 custom 3D resistente ai graffi, mentre la modalità Always On mantiene le informazioni sempre leggibili scendendo fino a una luminosità minima di appena 1 nit.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sotto la scocca in alluminio lavora il processore Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, affiancato da un coprocessore Cortex M55 che si occupa delle attività a basso consumo. Rispetto alla generazione precedente Google dichiara una RAM aumentata del 50%, che ora arriva a 3GB, e prestazioni complessive migliori del 20%. Raddoppia anche la memoria interna, adesso da 64GB, con parecchio spazio a disposizione per app, musica offline e dati di sincronizzazione.

Sul fronte costruttivo la cassa da 41mm pesa appena 31 grammi senza cinturino e vanta la certificazione IP68 insieme alla resistenza fino a 5 ATM. La batteria da 332 mAh promette fino a 30 ore di autonomia, che salgono a 48 attivando il risparmio energetico. Quando serve fare il pieno in fretta entra in gioco la ricarica rapida, che porta l’orologio al 50% in 15 minuti e al 100% in 45 minuti. Completano la dotazione il GPS a doppia frequenza compatibile con Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS, il Bluetooth 6.0, il WiFi dual band e l’NFC per i pagamenti contactless.

C’è poi un aspetto che distingue Pixel Watch 5 nel panorama premium, cioè la riparabilità. Schermo e batteria si possono sostituire separatamente, una scelta piuttosto rara tra gli smartwatch di fascia alta. Sul piano software troviamo Wear OS 7 con Gemini Intelligence, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale che genera widget personalizzati e mette a disposizione le funzioni Health Guardian, pensate per il monitoraggio preventivo della salute.

Prezzo minimo su Amazon, i dettagli dell’offerta

Il prezzo di listino passa da 419€ a 327€, con un taglio del 17% che si traduce in un risparmio netto di 70€. Si tratta di uno dei valori più bassi mai registrati per questa variante, lanciata sul mercato da pochissimo tempo, e quindi di un’occasione concreta per chi punta all’ultimo smartwatch di Google senza voler attendere i saldi stagionali. Lo sconto riguarda la colorazione Argento abbinata al cinturino Grigio Nebbia, in configurazione solo WiFi, venduta direttamente tramite lo store ufficiale Amazon.it.

Fonte: TecnoAndroid