TIM conferma i rincari per i già clienti anche nel 2027

Gli aumenti di prezzo per i già clienti TIM non sono destinati a esaurirsi a breve. L’operatore ha infatti chiarito che le campagne di repricing rivolte alla propria base clienti andranno avanti anche nel 2027 e negli anni successivi, con la possibilità in alcuni casi di affiancare al rincaro qualche servizio aggiuntivo. Si tratta di una conferma importante per milioni di utenti che negli ultimi anni hanno già visto lievitare il costo della propria offerta, sia sulla rete fissa sia su quella mobile.

La prospettiva è emersa durante la consueta Conference Call del Gruppo TIM, iniziata alle 15:30 dell’11 novembre 2026. In quell’occasione l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Pietro Labriola, insieme al Chief Financial Officer Piergiorgio Peluso, ha presentato i risultati finanziari del terzo trimestre e dei primi 9 mesi del 2026, quindi fino al 30 settembre 2026. Oltre alla situazione economica del gruppo e al contenzioso con INWIT, si è parlato anche delle rimodulazioni che stanno interessando una parte consistente della clientela. Solo nei primi 6 mesi del 2026 queste manovre avevano già coinvolto oltre 6 milioni di utenze tra fisso e mobile.

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Questa volta però l’azienda ha scelto di non diffondere numeri aggiornati sulla clientela toccata dai rincari dopo il terzo trimestre. Nel comunicato sui risultati si è limitata a spiegare che il miglioramento dell’ARPU fisso e mobile, cioè il ricavo medio per utente, è sostenuto proprio dalle campagne di repricing oltre che dalle offerte a maggior valore. Il tema è comunque tornato al centro della sessione di domande e risposte con gli analisti finanziari, dove a prendere la parola è stato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Business Market Officer di TIM.

Cosa ha detto Andrea Rossini sugli aumenti dei prossimi anni

Rispondendo a una domanda sulle prospettive del 2027, Andrea Rossini ha ricordato innanzitutto che negli ultimi 5 anni TIM ha ritoccato i prezzi dei clienti esistenti con tecniche via via più sofisticate, prestando maggiore attenzione alla riduzione del tasso di abbandono. In pratica l’obiettivo è stato quello di alzare le tariffe cercando di perdere meno clienti possibile lungo la strada.

Da qui la conferma esplicita. TIM intende proseguire con le campagne di repricing anche in futuro e il dirigente ha assicurato che le rimodulazioni con aumenti di prezzo ci saranno pure nel 2027 e negli anni a venire. Nessun cambio di rotta quindi, ma una strategia che la compagnia considera ormai consolidata.

C’è poi una novità legata ai servizi Priority per la connettività. Rossini ha anticipato che nelle prossime campagne dedicate ai clienti di rete fissa considerati ad alto valore potrebbe essere inclusa, per esempio, l’attivazione di TIM WiFi Priority. Questo servizio garantisce principalmente la priorità di traffico in download e verrebbe abilitato proprio a fronte dell’aumento di prezzo previsto, così da accompagnare il rincaro con un vantaggio concreto.

Inflazione, prezzi all’ingrosso e la concorrenza degli operatori energetici

Il manager ha ribadito una posizione già espressa in passato. Secondo TIM il mercato dovrebbe valutare anche delle misure strutturali per far salire i prezzi e recuperare redditività per tutti gli operatori. In quest’ottica Rossini si è detto favorevole all’adeguamento dei prezzi all’inflazione, ma anche a un recupero dei prezzi all’ingrosso.

Allargando lo sguardo all’andamento generale delle tariffe nel mercato telco italiano, il dirigente ha spiegato di aver notato di recente un comportamento razionale nel segmento fisso. Sul mobile invece la situazione appare diversa, con alcune mosse definite irrazionali sul fronte dei prezzi. A muoversi in questo modo sarebbero soprattutto gli operatori arrivati dal settore energetico, che hanno lanciato le proprie offerte come nuovi MVNO. Stando alle parole di Rossini, però, l’impatto di queste promozioni di lancio dei nuovi operatori virtuali legati al mondo dell’energia non sarebbe stato particolarmente forte.

Fonte: TecnoAndroid