Gemini 4 Carbon è arrivato, ma serve l’abbonamento AI Ultra

Google ha reso disponibile da oggi Gemini 4 Carbon, il modello che la stessa azienda descrive come il più potente sviluppato finora. Il debutto avviene su tre fronti in contemporanea, ossia l’app Gemini, la Ricerca Google e gli strumenti dedicati agli sviluppatori. Prima di questo passaggio il nuovo modello era rimasto nelle mani di una cerchia ristretta di esperti di cybersicurezza, che hanno potuto metterlo alla prova per due settimane grazie a un accesso riservato.

C’è però un dettaglio da chiarire subito perché incide parecchio su chi potrà davvero usarlo. Per sfruttare Gemini 4 Carbon dentro l’app Gemini e nella modalità AI della Ricerca serve l’abbonamento Google AI Ultra. Non si tratta quindi di una novità aperta a tutti fin dal primo giorno ma di uno strumento rivolto a chi ha già sottoscritto questo piano. Una scelta che delimita in modo abbastanza chiaro il pubblico a cui il modello si rivolge in questa fase.

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A cosa serve davvero Gemini 4 Carbon

L’idea alla base di Gemini 4 Carbon è piuttosto precisa. Il modello nasce per quei lavori che richiedono molte operazioni consecutive e verifiche continue, compiti in cui non basta una singola risposta ben confezionata. Serve piuttosto una catena di passaggi da controllare uno alla volta, con la pazienza di chi sa che un errore commesso all’inizio rischia di trascinarsi fino alla fine se nessuno lo intercetta per tempo. È un tipo di attività molto diverso dalla classica domanda veloce a cui segue una replica immediata.

Proprio qui si gioca la differenza. Carbon è talmente approfondito da poter impiegare più risorse per analizzare i problemi complessi, ritornare sui propri passaggi e correggere gli eventuali sbagli lungo il percorso. Google cita alcuni esempi concreti come l’intervento su grandi progetti software oppure le ricerche scientifiche che non hanno ancora una soluzione definita. Si parla insomma di situazioni in cui la strada non è tracciata in partenza e conviene procedere con cautela, verificando ogni tappa prima di passare alla successiva.

Il rapporto con Gemini 4 Argon

Il nuovo arrivato non prende il posto di nessuno. Carbon si affianca infatti a Gemini 4 Argon, lanciato appena qualche settimana fa, ma con un’impostazione diversa che ne cambia parecchio la destinazione d’uso. I due modelli convivono nella stessa famiglia pur rispondendo a esigenze differenti, e capire questa distinzione aiuta a orientarsi tra le varie opzioni disponibili.

Non a caso Google continua a consigliare Argon per la maggior parte delle attività di programmazione e per il lavoro sui documenti. Per le necessità di tutti i giorni la scelta suggerita resta quindi quella. Carbon entra in gioco quando il compito si fa più impegnativo e richiede un ragionamento lungo e accurato, con la possibilità di rimettere in discussione quanto fatto fino a quel momento. Una divisione dei ruoli abbastanza netta che mostra come l’azienda immagina l’impiego dei suoi strumenti, assegnando a ciascuno un ambito ben preciso.

Per chi sviluppa software la presenza del modello negli strumenti dedicati apre la strada all’integrazione nei propri flussi di lavoro. Gli abbonati a Google AI Ultra trovano invece Carbon direttamente nell’app Gemini e nella modalità AI della Ricerca, dove si aggiunge alle opzioni già presenti. Il rilascio di oggi arriva dopo le due settimane di prova riservate agli esperti di cybersicurezza, che hanno avuto il compito di testarlo prima dell’apertura a un pubblico più ampio.

Fonte: TecnoAndroid