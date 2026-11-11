Google Pixel e Gemini rinnovano la partnership con il Napoli

La collaborazione tra tecnologia e calcio si prepara a entrare in una nuova fase. Google e SSC Napoli hanno annunciato il rinnovo della partnership anche per la stagione 2026/2027, confermando Google Pixel e Google Gemini nei ruoli di Official Smartphone and AI Partner del club azzurro. Dopo le iniziative realizzate durante il precedente campionato, l’accordo si amplia con nuove esperienze dedicate ai tifosi, coinvolgendo strumenti di intelligenza artificiale, fotografia e creazione di contenuti.

Dalle challenge social alle esperienze allo stadio

Nel corso della stagione 2025/2026, la collaborazione ha coinvolto la community napoletana attraverso diverse attività digitali. L’integrazione tra Gemini e Pixel ha permesso di realizzare sfide virali, poster dedicati alle partite e iniziative dal vivo allo stadio, offrendo ai sostenitori nuove modalità per creare e condividere contenuti legati alla squadra.

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Tra le attività proposte figurava anche la challenge Crea la tua figurina del Presepe, che ha utilizzato le capacità dell’intelligenza artificiale generativa per trasformare i tifosi in protagonisti di contenuti personalizzati. Le funzionalità di editing fotografico degli smartphone Pixel hanno accompagnato queste iniziative, contribuendo alla realizzazione di immagini da condividere sui social. Il rinnovo mantiene quindi al centro il rapporto con i sostenitori del Napoli, ma introduce strumenti che ampliano le possibilità di interazione rispetto alle attività della prima stagione.

Gemini Live, ricerca visiva e cori personalizzati con Lyria

Per il campionato 2026/2027 la collaborazione si concentrerà maggiormente sulla personalizzazione dei contenuti e sulla creazione di nuove esperienze digitali. Tra le tecnologie coinvolte compare Gemini Live, che consente di interagire vocalmente con l’intelligenza artificiale attraverso una conversazione naturale.

Un altro elemento annunciato riguarda la ricerca visiva in tempo reale, che amplia le modalità con cui gli utenti possono ottenere informazioni attraverso ciò che inquadrano o mostrano allo smartphone. A queste funzionalità si aggiunge Lyria, il modello di Google dedicato alla generazione musicale, che permetterà ai tifosi di creare tracce audio e cori personalizzati ispirati alla propria passione per la squadra. Le iniziative coinvolgeranno anche i calciatori del Napoli, con nuovi contenuti e attività pensate per raggiungere la community dentro e fuori dallo stadio. Il programma della partnership comprende dunque sia strumenti destinati alla partecipazione dei sostenitori sia esperienze realizzate insieme ai protagonisti del club.

Le dichiarazioni di Google e SSC Napoli

Giorgio Carafa Cohen, Country Marketing Manager di Google Italia, ha commentato il rinnovo sottolineando il rapporto tra innovazione tecnologica e passione sportiva. Secondo il manager, la collaborazione con il Napoli permetterà ai tifosi azzurri di tutto il mondo di utilizzare Pixel e Gemini per esprimere il proprio legame con la squadra attraverso nuove modalità creative. Anche Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business di SSC Napoli, ha evidenziato la dimensione internazionale della tifoseria e il valore della collaborazione. Il rinnovo, ha dichiarato, consentirà di sviluppare ulteriori contenuti con i calciatori e nuove esperienze dedicate ai sostenitori, proseguendo il percorso avviato nella stagione precedente.

Fonte: TecnoAndroid