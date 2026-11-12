Google Pixel Drop di novembre: Gemini, Rambler e widget su misura

Google ha annunciato il Pixel Drop di novembre, un aggiornamento corposo che porta con sé una lunga serie di funzioni inedite e diversi miglioramenti all’esperienza complessiva sugli smartphone della casa. Secondo l’azienda, le novità rendono i dispositivi Pixel più personali, intuitivi e pratici nell’uso di tutti i giorni. La distribuzione parte da oggi e andrà avanti gradualmente nel corso delle prossime settimane, quindi non tutti i modelli compatibili lo riceveranno nello stesso momento.

Gemini Intelligence si allarga e arriva Rambler

Tra le novità più rilevanti del Pixel Drop spicca l’espansione di Gemini Intelligence a un numero maggiore di telefoni. Google ha messo in evidenza due modelli in particolare, ovvero Pixel 10 e Motorola Signature 27. Si tratta di una delle funzioni più riuscite tra quelle debuttate quest’anno e il suo vero punto di forza si chiama Rambler.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

In pratica la dettatura vocale diventa molto più efficace quando si compone un messaggio. Android smette di trascrivere ogni singolo suono pronunciato e sceglie in modo intelligente cosa tenere, scartando pause e parole senza senso. Rispetto ai sistemi precedenti, che spesso non riuscivano a fare un lavoro decente, il salto in avanti è piuttosto evidente.

Widget su misura, Call Screen e nuove icone

L’aggiornamento di novembre punta parecchio anche sulla personalizzazione. Gli utenti possono ora creare widget su misura in base alle proprie esigenze. Un’anteprima era arrivata appena un paio di mesi fa, quando i widget personalizzabili avevano fatto il loro esordio su Googlebooks. Adesso approdano sugli smartphone Android e ci si può dedicare tutto il tempo necessario per modellarli secondo i propri gusti. Più avanti la funzione sbarcherà anche su Pixel Watch 5 e Pixel Watch 4.

Sui due smartwatch arrivano inoltre i riassunti delle conversazioni lunghe, insieme a un Call Screen gestito direttamente da Gemini. La stessa novità riguarda anche i telefoni Pixel e crea una sorta di filtro tra il proprietario del dispositivo e i numeri sconosciuti. È l’assistente a porre le domande giuste a chi chiama, mentre l’utente può seguire lo scambio e capire se la telefonata merita attenzione. Se non c’è nulla di urgente, Gemini annota tutte le informazioni. Se invece serve intervenire basta inserirsi nella chiamata e prendere il controllo.

Piccolo ritocco anche per le icone personalizzate, che guadagnano nuovi stili. Chi vuole cambiare l’aspetto del proprio telefono avrà quindi più opzioni a disposizione. Non è una funzione destinata a piacere a tutti, ma vale la pena provarla almeno una volta.

Pure i modelli meno recenti ricevono qualche attenzione. Da Pixel 6 in avanti arriva una ricerca universale che permette di trovare quello che serve con un’unica interrogazione, in modo semplice e comodo. Non si tratta di una novità enorme, però rende l’uso quotidiano un po’ più scorrevole.

HiLight finalmente fa qualcosa in più

Capitolo a parte per HiLight, la luce di notifica che aveva generato grandi aspettative salvo poi deludere su tutta la linea, senza garantire nemmeno le funzioni di base. A due mesi dal lancio non aveva ricevuto alcun miglioramento, tanto da essere bollata come la funzione Pixel più inutile di sempre.

Con il Pixel Drop di novembre Google consente a un’altra app di attivarla. Si tratta di Google Messaggi, con il LED di notifica che si illumina quando arriva un messaggio da un contatto preferito. Non è certo una rivoluzione, eppure qualcosa finalmente si muove. Chi è disposto a spendere un po’ di tempo può anche personalizzare HiLight secondo le proprie preferenze.

Fonte: TecnoAndroid