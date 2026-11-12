Prime Video dicembre 2026: Schwarzenegger diventa Babbo Natale

Il calendario di dicembre 2026 su Prime Video comincia a prendere forma, perché Amazon ha scelto di svelare in anticipo una parte delle novità di dicembre in arrivo sulla piattaforma di streaming. Il titolo che attira più curiosità è senza dubbio Missione: Salvare il Natale, disponibile in tutto il mondo a partire dal 2 dicembre 2026.

La trama prende il via da un furto piuttosto insolito. Il sacco magico di Babbo Natale sparisce e il vecchio Santa Claus, pur di ritrovarlo, decide di consultare la sua lista dei bambini cattivi. Lì salta fuori il nome di Vance, un ladro che si trasforma così nell’alleato più improbabile. Con l’aiuto della figlia, dello stesso Babbo Natale e di un gruppo di personaggi decisamente eccentrici, Vance dovrà mettere a segno il colpo più importante della sua vita per salvare la festa.

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A rendere il progetto ancora più interessante c’è il ritorno di Arnold Schwarzenegger al genere natalizio dopo ben tre decenni. Questa volta l’attore veste addirittura i panni di Babbo Natale in persona. Al suo fianco c’è Alan Ritchson e le interpretazioni dei due danno al film un mix piuttosto irresistibile di azione, commedia e magia delle feste.

Dal patologo geniale di Quiz from God alle tensioni di Maxton Hall

Il film con Schwarzenegger non è certo l’unica uscita annunciata dal colosso di Seattle. Il 4 dicembre 2026 arriva Quiz from God, che racconta le vicende di Haruto Hatsushima, un brillante patologo forense con un passato da neurochirurgo. Chi gli sta intorno lo acclama come “un genio scelto da Dio”, mentre i colleghi lo considerano soprattutto un tipo eccentrico. Dopo aver lasciato la chirurgia per ragioni profondamente personali, Haruto ha deciso di dedicarsi a decifrare i muti lamenti dei morti e ha accettato un incarico presso il Centro Nazionale di Autopsia Forense.

Il 9 dicembre 2026 tocca invece a Maxton Hall con Il mondo tra di noi, e qui il clima si fa subito pesante. Ruby si ritrova sull’orlo del baratro dopo essere stata sospesa dal Maxton Hall College e tutte le prove sembrano indicare James come responsabile della sua espulsione. Il colpo è durissimo, perché mette a rischio il sogno di Ruby di andare a Oxford e allo stesso tempo mette a dura prova il loro amore.

Mentre i due provano in ogni modo a salvare la carriera scolastica della ragazza, l’ambiente che li circonda e la cerchia di amici di James finiscono dentro un vero vortice emotivo che stravolge gli equilibri di sempre. Ruby e James si accorgono, con parecchio dolore, che i loro mondi non potrebbero essere più lontani e che non tutto è come sembra. Sullo sfondo resta la domanda centrale della storia, cioè se il loro amore e le amicizie riusciranno a reggere alle tempeste in arrivo mentre le ombre del passato diventano sempre più cupe.

Pif e Alessandra Mastronardi nel Ministero dell’Amore

Tra le proposte del catalogo c’è spazio anche per una produzione italiana. Il 18 dicembre 2026 debutta infatti Il Ministero dell’Amore, che vede protagonista Pif nel ruolo di Aldo, un cronista parlamentare brillante che trascorre le giornate in mezzo al caos della politica romana. Quello che Aldo ancora non sa è che la crisi vera sta per scoppiare proprio dentro di lui.

Nel suo mondo interiore i sentimenti diventano una faccenda di Stato e uno strano Consiglio dei Ministri guida ogni sua scelta a colpi di decreti emotivi e leggi dell’anima. L’idea è curiosa e porta la politica direttamente nella testa del protagonista. Quando la relazione con Claudia, interpretata da Alessandra Mastronardi, comincia a vacillare, il “governo Aldo” precipita nella crisi più grave della sua storia.

Fonte: TecnoAndroid