TikTok vale 2,9 miliardi per l’Italia: oltre metà dalle PMI

Il contributo di TikTok all’economia italiana va ben oltre i video virali e le tendenze del momento che scorrono sugli schermi degli smartphone. Per un numero crescente di aziende del nostro Paese la piattaforma è diventata uno strumento concreto per trovare nuovi clienti, far conoscere i propri prodotti e spingere le vendite. Una nuova ricerca prova a tradurre tutto questo in numeri. Nel 2025 le attività legate al social hanno generato 2,9 miliardi di euro di valore aggiunto lordo, cioè l’indicatore che misura la ricchezza effettivamente prodotta, e hanno sostenuto circa 31.000 posti di lavoro.

Lo studio è stato realizzato da PF Global su incarico della stessa TikTok. L’analisi ha preso in considerazione due tipologie di imprese. Ci sono quelle che sfruttano il social come una vetrina per promuoversi e quelle che vendono direttamente attraverso TikTok Shop, lo spazio dedicato al commercio integrato nell’app. Una parte dell’indagine si concentra poi su due realtà spesso meno raccontate, ovvero i creator e le attività commerciali che operano nei territori meno popolati, dove arrivare a un pubblico ampio non è sempre scontato.

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Quanto pesa TikTok per le PMI italiane

Il capitolo più corposo della ricerca riguarda le PMI italiane, le piccole e medie imprese che rappresentano una fetta enorme del sistema produttivo nazionale. Secondo i calcoli di PF Global, queste aziende hanno prodotto grazie a TikTok 1,5 miliardi di euro di valore aggiunto lordo. Si tratta di una quota che supera la metà del totale stimato per l’intero Paese, e già questo dice molto sul ruolo che la piattaforma ha conquistato tra le realtà di dimensioni più contenute. Nel conteggio rientrano sia le attività promozionali sia quelle commerciali che le imprese portano avanti sul social.

Interessante anche il punto di vista delle aziende coinvolte. Tra quelle intervistate che utilizzano la piattaforma, il 76% è convinto che TikTok favorisca una crescita più rapida delle PMI. Il 68% gli riconosce invece un altro merito, quello di permettere di raggiungere consumatori che vivono lontano dal proprio territorio. Per una piccola attività significa poter allargare il raggio d’azione ben oltre la clientela di zona, senza dover per forza aprire nuovi punti vendita o investire cifre importanti in pubblicità tradizionale.

La spinta sull’export e la vetrina oltre confine

La ricerca dedica uno spazio specifico alle esportazioni, un tema che per il made in Italy ha sempre un peso particolare. PF Global stima che la visibilità ottenuta su TikTok abbia sostenuto 600 milioni di euro di export italiano nel 2025. Una cifra che nasce dalla possibilità di mostrare i prodotti nazionali anche a chi vive all’estero e che magari non li avrebbe mai incontrati attraverso altri canali.

Il meccanismo descritto dallo studio è piuttosto semplice da immaginare. Un utente straniero scopre un prodotto italiano guardando un video, ne apprezza le caratteristiche e decide di acquistarlo. Il passaggio chiave è proprio la scoperta, perché è lì che la piattaforma esercita la sua influenza. Secondo quanto emerge dall’indagine, infatti, il contributo di TikTok all’export si basa sulla capacità di far conoscere i prodotti nazionali oltre confine, senza che le vendite debbano necessariamente avvenire attraverso la piattaforma stessa.

Fonte: TecnoAndroid