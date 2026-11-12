Sony WH-1000XM5 a 168,86€ su Amazon: nuovo minimo storico

Le cuffie Sony WH-1000XM5 scendono a 168,86€ su Amazon e raggiungono un nuovo minimo storico grazie alla promozione NO IVA. Sony le ha lanciate nel 2022 con l’ambizione di farne il modello da battere nella fascia premium. Da allora il prezzo è calato soltanto in occasione di offerte mirate. Questa volta lo sconto va ben oltre le classiche promozioni stagionali viste finora. Chi segue con attenzione il mercato delle cuffie circumaurali sa bene che raramente questo modello scende così in basso, ed è proprio questo a rendere l’occasione interessante per chi aspettava il momento giusto.

Il silenzio secondo Sony WH-1000XM5

Il vero cavallo di battaglia di Sony WH-1000XM5 resta la cancellazione attiva del rumore, considerata tra le più efficaci oggi disponibili nel mercato consumer. Il sistema ANC lavora insieme al controllo del suono adattivo, che regola l’isolamento in base all’ambiente circostante. Un ufficio pieno di voci e un aeroporto affollato vengono gestiti in maniera diversa, così l’esperienza d’ascolto si adatta al contesto senza bisogno di continui aggiustamenti.

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Sul fronte tecnico la scheda è decisamente solida. Troviamo driver dinamici da 30 mm con una sensibilità di 102 decibel e il supporto al codec LDAC per l’audio ad alta risoluzione. La connessione multipoint permette di restare collegati a due dispositivi nello stesso momento, mentre l’autonomia arriva fino a 30 ore con ANC attivo. Il peso si ferma a circa 250 grammi, un aspetto tutt’altro che secondario quando le cuffie restano in testa per diverse ore di fila.

Non mancano poi le funzioni intelligenti. Tra queste spicca Speak to Chat, che mette automaticamente in pausa la musica appena si inizia a parlare. A questa si aggiunge la pausa automatica quando le cuffie vengono tolte. La compatibilità con Alexa e Google Assistant completa un pacchetto software pensato per l’uso di tutti i giorni, sia durante lo smart working sia nei lunghi spostamenti. C’è anche il jack da 3,5 mm per il collegamento via cavo, utile quando serve la massima affidabilità, e nella confezione è inclusa una custodia rigida per il trasporto.

Il prezzo di listino fissato da Sony è di 299€ e colloca il prodotto nella fascia alta del mercato. Le specifiche tecniche e la qualità costruttiva giustificano questo posizionamento, soprattutto quando il cartellino si abbassa grazie a promozioni come quella attuale.

Un prezzo mai visto prima su Amazon

L’offerta disponibile in questi giorni su Amazon porta Sony WH-1000XM5 a 168,86€ rispetto ai 299€ di listino. Il risparmio supera il 43%, ma non finisce qui. Al momento del pagamento è infatti disponibile un ulteriore coupon che consente di risparmiare un altro 22% sul prezzo già ribassato mostrato nella pagina del prodotto.

L’elemento più interessante riguarda il confronto con l’andamento del prezzo nel tempo. Finora i ribassi più consistenti registrati sullo store si erano fermati intorno ai 199€, quindi la cifra attuale risulta molto più aggressiva rispetto a quanto visto negli ultimi mesi. La promozione interessa le varianti più richieste delle cuffie, con spedizione gestita direttamente da Amazon per garantire tempi di consegna rapidi.

Fonte: TecnoAndroid